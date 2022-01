Anticipazioni Uomini e Donne, scontro tra Armando e Matteo Ranieri: lui piange per la corteggiatrice

Le anticipazioni di oggi, venerdì 28 gennaio, di Uomini e Donne fanno sapere di un duro scontro tra Matteo Ranieri ed Armando Incarnato

Quello che sembrava essere il Trono più tranquillo della storia di Uomini e Donne si sta rivelando un vero e proprio terremoto: Matteo Ranieri ai ferri corti con Armando Incarnato e poi piange.

L’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne si conclude in bellezza. A partire dalle 14:45, su Canale 5, andrà in onda una puntata molto particolare che vedrà allo scontro Matteo Ranieri ed Armando Incarnato. Raramente è successo che un tronista ed un cavaliere discutessero per una stessa ragazza, ancor più che uno dei due piangesse.

Stando a quanto raccolta da IlVicolodelleNews.it sulle anticipazioni di oggi, venerdì 28 gennaio, la puntata partirà con un RWM mandato da Maria de Filippi che vedrà Armando Incarnato rapportarsi con Denise, corteggiatrice di Matteo Ranieri, per la quale quest’ultimo ha letteralmente perso la testa. Il tronista li ha scoperti nel dietro le quinte del dating show ed è andato su tutte le furie, cosa che ha portato i due a discutere in maniera molto animata.

Una volta che sono tornati in studio, i due hanno proseguito la discussione con toni molto accesi con Matteo Ranieri che è finito per piangere. Con grande galanteria, Armando ha capito quanto il tronista tenesse a Denise ed ha deciso di fare un passo indietro nei confronti della corteggiatrice. Successivamente, poi, è arrivato il chiarimento anche tra Denise e Matteo.

Anticipazioni Uomini e Donne, Ida Platano al centro del parterre

Stando a quanto appreso dal portale de IlVicolodelleNews.it, Maria de Filippi manderà in onda un secondo RWM di cui è protagonista Ida Platano. Quest’ultima, infatti, si è sfogata a lungo su quanto sentisse la mancanza di Riccardo Guarnieri con il quale, ricordiamo, ha avuto un flirt ed è finita in malo modo. La dama si è addirittura chiesta se, in futuro, riuscirà mai a trovare un cavaliere capace di regalarle le sue stesse emozioni.

LEGGI ANCHE > > > Deve lasciare subito la casa del GF Vip: il nome del 20esimo eliminato

NON PERDERTI > > > “Voglio tornare”: Sanremo si appresta a riabbracciare un gigante della musica italiana!

Dopo il filmato, la padrona di casa di Uomini e Donne ha annunciato un nuovo cavaliere che è sceso per Ida Platano. Quest’ultima accetta di conoscerlo, seppure non sembra essere convinta al 100%.