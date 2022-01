Anticipazioni Uomini e Donne, Armando fa infuriare lo studio: attimi di panico. La vicinanza con una donna scatena reazioni particolari

Ci sono registrazioni di Uomini e Donne che filano via lisce e senza sussulti, altre che invece lasciano scorie pesanti. E quello che è successo nelle ultime ore non sarà dimenticato tanto facilmente come svelano le anticipazioni.

Al centro della scena Matteo Ranieri e Armando Incarnato, cioé uno dei tronisti e forse il più carismatico dei cavalieri. Per la formula del dating show che Maria De Filippi ha varato da un paio di stagioni, complice la pandemia, tutti possono interagire con tutti e tutti quindi possono potenzialmente corteggiare tutti.

Come anticipa il profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, questa situazione però rischia di scappare di mano. Perché Armando sembra aver deciso di puntare dritto su Denise Giulia, un delle corteggiatrici preferite da Matteo, e a lui non sta bene. Già nelle puntate precedenti il tronista aveva mostrato un certo fastidio per questo atteggiamento.

Quando Denise, nelle scorse settimane, aveva minacciato di andarsene era stato proprio Armando a fermarla consigliandole di restare. E il loro avvicinamento è diventato più fitto nelle ultime settimane. Ma il pubblico di U&D ricorda bene come in passato il cavaliere napoletano avesse provato a corteggiare Lucrezia Comanducci e adesso ci sta riprovando.

Anticipazioni Uomini e Donne, non solo liti: ecco cosa succederà presto

Come è andata a finire tra i due? Lo scopriremo soltanto nella puntata completa. Ma secondo Il Vicolo delle News ci sono stati momenti delicati e Matteo sarebbe anche arrivato alle lacrime perché aveva visto in Armando un amico e oggi non lo considera tale. Forese il cavaliere si tirerà indietro ma i rapporti sono compromessi.

Intanto però è successo anche altro. Tra Matteo e Federica in esterna è scattato il primo bacio mentre l’altro tronista, Luca, sta continuando a conoscere le corteggiatrici, in particolare Eleonora e Lily.

Nulla da fare invece per Gemma Galgani che continua a conoscere presunti spasimanti e a scartarli come è successo con Massimiliano. Ma è successo anche a Ida Platano che ha deciso di non proseguire la conoscenza di Andrea.