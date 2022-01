Amici 21, l’appello di Alessandra Celentano alla produzione: panico fra i ballerini

Durante il day time di Amici del 28 gennaio, Alessandra Celentano ha rivelato quale richiesta ha fatto alla produzione, gettando il panico fra tutti i ballerini. Ha poi voluto anche mettere i guardia Carola.

Alessandra Celentano, scrivendo sui propri canali social, ha condiviso la sua idea del ruolo che debba ricoprire il professore di Amici. Ha spiegato che uno dei principi che cerca di trasmettere da sempre è che lo studente non deve accontentarsi mai dei risultati che è riuscito a raggiungere con tanto sforzo, cercando sempre di migliorarsi.

Il ruolo dell’insegnante è quello di far ragionare gli studenti, che non devono solo eseguire gli ordini ma anche comprendere il senso profondo degli assegnamenti da mettere alla prova. Oltre alla continua stimolazione dei propri alunni alla conoscenza di sè stessi, è anche importante aumentare la percezione che hanno del loro corpo e delle possibilità.

Amici 21, Alessandra Celentano torna sulla discussione con Todaro e spiega la richiesta alla produzione

Durante la trasmissione in day time di Amici 21 del 28 gennaio, Alessandra Celentano è stata una vera e propria furia. Quando i ballerini sono stati invitati a stilare una classifica di gradimento dei loro colleghi, come precedentemente già fatto dai cantanti, la sua Carola è risultata soltanto quinta nella graduatoria.

La Celentano ha quindi annunciato di aver fatto una richiesta alla produzione, gettando il panico fra i ballerini. Ha quindi spiegato di aver chiesto di svolgere un numero di gare di tecnica di danza moderna e classica che siano almeno pari alle competizioni svolte riguardo l’improvvisazione. L’insegnante è quindi tornata sui temi dello scontro con Todaro.

La professoressa a Carola: “Attenta ai grandi amici”

La richiesta di Alessandra Celentano ha ovviamente spaventato i ballerini. Christian l’ha definita poco equa, anche perchè lui e Mattia non hanno mai studiato quegli stili. Proprio riguardo Mattia, la Celentano ha voluto mettere in guardia Carola. Mentre lui la elogerebbe in pubblico, sembrerebbe che durante il voto non sia stato molto generoso con lei.

La professoressa ha poi concluso con un’esortazione a tutti, chiedendogli di essere più onesti con i compagni e di avere un atteggiamento più consono al programma. Il pubblico si è subito diviso: la Celentano ci tiene a Carola e sta cercando di formare i ballerini oppure vuole semplicemente garantire la finale ai suoi alunni con le gare di tecnica?