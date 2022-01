Uomini e Donne, amato volto si autoelimina: “Sarebbe stato inutile per entrambi”

Dopo essere sparita dallo studio di Uomini e Donne nel corso delle ultime puntate, corteggiatrice esce allo scoperto e comunica la sua decisione.

In molti avevano notato l’assenza di una delle corteggiatrici di Matteo Ranieri e si stavano chiedendo che fine avesse fatto. A distanza di qualche giorno è finalmente arrivata la risposta per i più attenti e curiosi.

Parliamo di Valentina Viali che a distanza di alcuni giorni dalla sua ultima apparizione negli studi di Mediaset, ha deciso di uscire allo scoperto. La bionda corteggiatrice attraverso l’account di Instagram ha comunicato ai suoi fan la decisione maturata dopo che il bel Ranieri ha cominciato a concentrare tutte le sue attenzioni su Federica e Denise.

La Viali ha dichiarato di essersi autoeliminata dal talk show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque. A riportare la notizia è stato anche Lorenzo Pugnaloni. Martina dopo essere scomparsa dalla scena ha ricevuto tantissimi messaggi tra i direct di Instagram ed è per questo motivo che ha deciso di rispondere a tutti postando un messaggio unico.

Uomini e Donne, la corteggiatrice Martina Viali dice addio al programma: il motivo spiegato dalla diretta interessata

La corteggiatrice di Matteo Ranieri, Martina Viali, ha deciso di abbandonare il programma ideato e condotto da Maria De Filippi. La bionda romana dopo aver ricevuto tantissimi direct da coloro che le chiedevano spiegazioni per la sua assenza nel programma, ha voluto chiarire una volta e per tutte il motivo della sua volontà.

Matteo Ranieri, da un po’ di tempo a questa parte, ha concentrato tutte le sue attenzioni su Denise e Federica modificando così il percorso di Martina Viali a Uomini e Donne. La 19enne ha spiegato che, nel frattempo, per ovvie ragioni è stata costretta ad assentarsi nelle ultime registrazioni, quindi: “Continuare in queste circostanze sarebbe stato pressoché inutile per entrambi”, ha chiosato l’ormai ex corteggiatrice.

Ma come mai si è dovuta assentare dal seguitissimo programma? Ebbene Martina, anche se non l’ha detto esplicitamente, è risultata positiva al Covid-19. Intanto la giovane ragazza ha augurato comunque il meglio a Matteo: “Spero davvero riesca a trovare una persona in grado di accompagnarlo nella sua vita e di crescere al suo fianco”.