Sanremo 2022, paura per la kermesse: spunta un altro positivo al Covid

Il Festival di Sanremo 2022 è appeso ad un filo: c’è forte preoccupazione per i vari casi accertati di Covid

Prima Aka7even, poi un orchestrale, il Covid raggiunge anche le star ed i volti fondamentali di Sanremo 2022 che devono fare estrema attenzione per potersi esibire sul palco del Teatro Ariston.

Il rischio di un Irama-bis è più che concreto e, mai come quest’anno, i cantanti in gara si stanno impegnando fisicamente ed artisticamente per fare al meglio le prove dell’esibizione. Questo perché il Covid gira già da settimane tra gli artisti di Sanremo 2022, a partire dalla positività di Aka7even, ex pupillo di Amici di Maria De Filippi.

Nonostante Luca Marzano -questo il vero nome del cantante- si sia negativizzato, è spuntato d’improvviso un altro tampone positivo, nei giorni scorsi, di un orchestrale costringendo una parte dei musicisti alla quarantena perché a contatto con l’uomo. Come l’anno scorso, anche quest’anno i protocolli sono rigidissimi e, in giro per il Teatro Ariston, si cammina in punta di piedi.

Sanremo 2022, operaio positivo al Covid: cosa succede adesso

Com’è noto, gli artisti in gara a Sanremo sono soltanto la punta dell’iceberg di un lavoro che dura mesi, tra questo c’è anche l’allestimento del palco che, di anno in anno, si cerca di rendere sempre più maestoso e diverso dall’anno precedente. A questo lavorano assiduamente ditte incaricate, pertanto gli operai che entrano ed escono dal Teatro Ariston non si contano neppure.

Uno di questi, invece, ha scombussolato ogni cosa. Come da protocollo, l’uomo si è sottoposto a tampone di controllo che eseguono artisti ed addetti ai lavori ogni 72 ore per monitorare lo stato di tutti coloro che entrano ed escono dal teatro. L’ultimo tampone rapido effettuato ha dato esito positivo, come si legge in una nota ANSA, adesso non resta altro che verificare con un tampone molecolare.

Adesso non rimane che aspettare che tutti i positivi al Covid si negativizzino in attesa dell’inizio del Festival di Sanremo che andrà in onda a partire da martedì 1 febbraio. In trepidante attesa c’è anche Roberta Capua che sarebbe dovuta andare in onda lunedì 29 gennaio con la prima puntata del Prima Festival, ammesso e non concesso che il tampone risulti negativo.