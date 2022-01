Quirinale, Sgarbi: “Cassese? Colpo di genio di Salvini”

Durante la serata della quarta giornata di votazioni per la presidenza della Repubblica, il sindaco di Sutri si ritiene soddisfatto delle ultime evoluzioni: "Ora i nomi sono Mattarella, Draghi e Cassese, quest'ultimo sarebbe un colpo di genio di Salvini, è un formidabile passo in avanti. Chiusura? Fino a domenica va sempre bene". Tajani invece non risponde alle domande dei giornalisti. Servizio di Angelo Andrea Vegliante.