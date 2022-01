Quirinale, Ciriani (FdI): “Per adesso non facciamo nomi. Casini? Non è super partes”

Nella mattinata del quarto giorno di votazione per la presidenza della Repubblica, non arrivano nuovi nomi da ambo le parti. Luca Ciriani (Fratelli d'Italia): "Abbiamo scelto la strada dell'astensione. Non nascondiamo il fatto che avremo fatta una scelta diversa, di votare uno dei candidati presentati dal centrodestra. Il centrosinistra non vuole nomi di parte? Sembra quasi che abbia un diritto di priorità rispetto al presidente della Repubblica, ma non è così. Se tornassimo a votare, il Paese è di centrodestra". Servizio di Angelo Andrea Vegliante.