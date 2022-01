Meteo, fronte freddo nel weekend: piogge e neve a bassa quota

Un fronte freddo è pronto a caratterizzare il meteo nel weekend. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà sulla penisola italiana.

Continua ad evolversi il meteo sul paese italiano, con un fronte freddo pronto ad attaccare nel weekend. Situazione in netto peggioramento, con piogge e nevicate che potrebbero cadere a bassa quota: cosa sta succedendo sul Paese.

Tra fine di gennaio ed inizio febbraio la penisola italiana si troverà in bilico almeno dal punto di vista meteo, con un nuovo fronte freddo che potrebbe colpire nel weekend. Infatti è in arrivo nel fine settimana un flusso gelido che dal Polo Nord non aspetta altro che riversarsi sul bacino del Mediterraneo, come avvenuto in Grecia e Turchia nei giorni scorsi. Inoltre secondo la tradizione il 29-30-31 di gennaio vengano ricordati come i “giorni della Merla“, ad indicare uno tra i periodi più freddi di tutto l’inverno.

Quindi la tradizione dovrebbe essere rispettata ed in questi giorni potrebbe esserci una potente di aria artica con seri rischi per l’Italia. Si andrà quindi a creare una profonda depressione che proviene direttamente dalla Russia. L’irruzione di questi fronti freddi andrà ad aumentare la possibilità più che concreta di precipitazioni a carico soprattutto delle nostre regioni del Centro-Sud. Inoltre potrebbe esserci anche la presenza di fenomeni nevosi a bassa quota. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo sulla penisola.

Meteo, nel weekend nuova discesa artica: le previsioni per questo giovedì

Nel corso di questa settimana, l’anticiclone è tornato a prendersi la scena, con temperature che hanno subito un lieve rialzo negli ultimi giorni. Anche il bel tempo è stato assicurato, con il sole che ha illuminato gran parte della penisola. Nelle prossime ore, però, qualcosa potrebbe cambiare a causa di un vortice freddo di provenienza artica. Andiamo quindi a vedere le previsioni sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo al mattino foschie e nebbie intense sulle pianure e in Liguria. Inoltre queste nebbie potrebbero resistere anche durante la giornata. Situazione soleggiata invece sulle Alpi, dove non sono previsti fenomeni. Le temperature non subiranno variazioni, con valori massimi che andranno dai 4 ai 10 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo nubi irregulari su ampi tratti in Toscana e Umbria, con nuvolosità variabile altrove. Al mattino avremo nebbie o nubi basse al mattino. Inoltre avremo temperature in lieve aumento, con valori massimi che oscilleranno dagli 8 ai 13 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una situazione nuvolosa specialmente per quant riguarda l’area tirrenica, con lievi fenomeni che potrebbero andare a colpire tra Sicilia e Calabria. Altrove invece avremo sole in prevalenza per tutta la giornata. Le temperature risulteranno anche qui in lieve aumento, con massime che andranno dagli 11 ai 15 gradi.