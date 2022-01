Mediaset, sospesa amatissima serie TV: altro colpo di scena

Nelle ultime settimane Mediaset ha deciso di sospendere una delle serie più amate della rete: andiamo a vedere che fine ha fatto.

Continuano le modifiche nel palinsesto della Mediaset. L’emittente ha deciso di sospendere una serie amatissima, tra lo stupore del pubblico a casa. Andiamo quindi a vedere che fine ha fatto e se potrebbe andare in onda.

Dopo il grande successo durante la programmazione televisiva del 2021, Mediaset ha deciso di mettere ai box la serie turca “Brave and Beautiful“. Da qualche mese infatti la fiction è stata sospesa, con i telespettatori che non hanno potuto assistere al finale di serie. Ma i fan non devono essere preoccupati, visto che la serie con Kıvanç Tatlıtuğ a breve tornerà in onda.

Al momento si parla della prossima estate ma non è escluso che i dirigenti decidano di anticipare i tempi e far ripartire le avventure di Cesur e Suhan già dal prossimo maggio. Infatti a breve sulle reti del biscione chiuderanno due delle serie più amate mai trasmesse come la telenovelas spagnola ‘Una Vita‘ e l’altra fiction turca ‘Love is in the air‘. Al momento però i fan aspettano solamente di sapere la data in cui tornerà Can Yaman sul piccolo schermo con Brave and Beautiful.

Mediaset prepara il ritorno di ‘Brave and Beautiful’: le ultime

Proprio a causa della chiusura di Una vita e Love is in the air, non è escluso che Mediaset decida di far ripartire nuovamente Brave and Beautiful, in modo da rinfrescare la memoria ai propri telespettatori. Inoltre questo potrebbe essere un vero e proprio trucco per conquistare una nuova platea nei prossimi mesi.

In questi mesi, infatti, si è sentita la mancanza della serie tra i fiori all’occhiello di Star TV, ossia l’emittente turca nata solamente nel 1989. Il titolo originale di Brave and Beautiful è Cesur ve Güzel ed è stata realizzata dalla principale casa di produzione del Paese della Mezzaluna. Inoltre la fiction è riuscita a tenere incollata allo schermo milioni di telespettatori, specialmente in Europa, Russia, America e Sud America.

Al centro della storia c’è il talentuoso Kıvanç Tatlıtuğ nei panni di Cesur, che interpreta un uomo affascinante e misterioso che, arrivato a Korludağ, incontra l’incantevole Sühan, intepretata a sua volta da Tuba Büyüküstün. Tra i due personaggi ci sarà un’attrazione fatale, ma questa relazione sarà impossibile sotto tanti aspetti. A breve i fan sono pronti a scoprire come finirà la serie, resta solo da decidere quando verranno trasmesse le ultime puntate.