Love is in the Air, spunta l’addio definitivo? Grande sgomento tra i fan

Colpo di scena per gli appassionati di Love is in the Air. Arriva l’addio definitivo tra due attori che hanno portato al successo la seguitissima soap turca.

Come nella soap, l’amore tra due attori è arrivato al capolinea. Parliamo di Hende Ercel e Kerem Bursin (Eda e Serkan). La notizia, diffusa in queste ore dai media turchi, ha lasciato i fan della coppia senza parole.

Gli attori Hende Ercel e Kerem Bursin che in Love is in the Air interpretano Eda Yildiz e Serkan Bolat nella vita reale facevano coppia fissa ma stando all’indiscrezione diffusa dai media turchi, avrebbero deciso di mettere un punto definitivo alla loro love story. Con il successo di Love is in the Air sarebbe raddoppiata anche la loro mole di lavoro, la stessa che poco a poco li avrebbe fatti allontanare.

Tra Eda e Serkan inoltre, stando sempre a quanto si apprende sul web, sarebbero spuntate le prime incomprensioni dovute alle diversità caratteriali. Al momento però si tratterebbe solo di un’indiscrezione non confermata dai diretti interessati. Difatti tra i fan c’è chi sostiene che si tratti di una fake news: a differenza della soap dove il loro amore è ballerino, nella vita reale Hende Ercel e Kerem Bursin si amano e starebbero ancora insieme.

Ercel e Bursin, il loro amore è scoppiato sul set di Love is in the Air: all’inizio erano solo grandi amici

La love story tra Hende Ercel e Kerem Bursin è nata sul set di Love is in the Air. I due attori poco alla volta si sarebbero innamorati l’uno dell’altra. Una scintilla che però ha avuto vita a distanza di tempo come lo stesso Kerem ha più volte dichiarato. Le scene girate tra Eda e Serkan avrebbero dunque contribuito a far nascere la passione tra i due interpreti.

Intanto in Love is in the Air le vicende dei due attori continuano ad appassionare il pubblico di Canale Cinque. La seconda stagione infatti sta ottenendo numeri record. Dalla prossima settimana al centro della scena troveremo proprio Eda e Serkan. La ragazza si scontrerà più volte con la sua nemica Aydan. Infine il giovane architetto e la Yildiz si riavvicineranno sempre di più: i due dovranno affrontare una serie di prove volute dalla scuola per l’ammissione di Kiraz.