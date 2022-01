Kim Rossi Stuart, tragedia sfiorata: il figlio di 2 anni è caduto nel Tevere. Un episodio incredibile che ha gettato tutti nel panico

Fortunatamente il tutto si è risolto nel migliore dei modi, con il piccolo che è stato recuperato subito dal padre. La sua prontezza di riflessi è stata provvidenziale

Tutti i genitori sanno quanto può essere difficile stare sempre attenti alle dinamiche che coinvolgono i figli piccoli. Esistono davvero molti pericoli per la strada e anche una semplice passeggiata può trasformarsi in un grosso rischio. Ne sa qualcosa Kim Rossi Stuart, che ha vissuto degli attimi di assoluto terrore a causa del suo bimbo più piccolo. L’attore si trovava in compagnia della moglie, Ilaria Spada e dei figli, Ettore e Ian, mentre stavano camminando sul lungo Tevere a Roma. L’artista ha raccontato l’accaduto in una recente intervista al settimanale Diva e Donna, svelando anche un particolare da togliere il fiato. Mentre la famiglia era all’interno della pista ciclabile, Ian e Kim sono scivolati all’interno del fiume. Ovviamente il piccolo di due anni se l’è vista brutta, finendo quasi per intero in acqua. Fortunatamente la prontezza di riflessi dell’attore è riuscita ad evitare il peggio.

In realtà non è chiaro cosa sia effettivamente accaduto negli attimi prima della caduta e su quali siano state le cause della stessa. Probabilmente, secondo la ricostruzione della fonte, potrebbe essersi trattato del terreno viscido e ghiacciato, micidiale per le bici.

Kim Rossi Stuart, tragedia sfiorata: il figlio Ian è salvo grazie alla sua prontezza di riflessi

Per evitare che Ian andasse giù nel Tevere, Kim Rossi Stuart ha dovuto compiere un gesto fulmineo e ha stretto a sè il figlio, recuperandolo immediatamente. Nessuno si è fatto male, anche per la gioia della mamma, Ilaria Spada, molto preoccupata.

L’attore si è bagnato solamente le gambe, mentre il piccolo se l’è cavata solo con un bel bagno nell’acqua gelida e un pianto a dirotto.

Ringraziando Dio si è trattato solo di un grande spavento senza conseguenze per la coppia di artisti. Ilaria e Kim si sono conosciuti grazie a Caterina Balivo. Una passione istantanea che ha portato appena due mesi dopo l’ufficialità della loro relazione ad avere la prima gravidanza di Ettore, come confermato dai diretti interessati.