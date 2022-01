Iliad, salta tutto: il clamoroso annuncio lascia i clienti a bocca aperta

Iliad, salta tutto: l’annuncio lascia tutti i clienti a bocca aperta. La compagnia francese ha smentito delle voci girate insistentemente nelle ultime ore

A parlare è stato Benedetto Levi, ovvero il CEO di Iliad, spegnendo sul nascere le indiscrezioni che riguardavano una presunta fusione con Vodafone.

Sta rapidamente conquistando l’intero mercato italiano a suo di offerte clamorose. A dir la verità sono già un paio d’anni che ne sentiamo parlare in modo diffuso, ma ultimamente Iliad ha raggiunto numeri davvero sbalorditivi. Il suo piano per la connessione mobile ha sbaragliato la concorrenza ed è stato seguito anche dagli altri gestori. In questo periodo è al vaglio lo sbarco nel mondo della fibra ottica e della connessione fissa. Dei passi importanti che equipareranno la realtà del nostro paese a quella francese. Per quanto riguarda il futuro aziendale di Iliad si è parlato di una possibile fusione davvero incredibile con Vodafone. Una mossa in grado di sconvolgere l’intero mondo della telefonia italiana. Due die più importanti operatori attualmente sul mercato sembravano sul passo di trovare un accordo davvero rivoluzionario che avrebbe sbaragliato la concorrenza.

La fantomatica trattativa è durata però solo il volgere di due giorni, visto che proprio oggi è arrivata la smentita da parte di uno dei diretti interessati.

Iliad, salta tutto: nessun accordo per la fusione con Vodafone

Benedetto Levi, ovvero il CEO di Iliad, ha smentito le indiscrezioni emerse in rete durante la presentazione ufficiale delle nuove offerte sulla fibra ottica per casa.

L’alto dirigente ha dichiarato: “Andiamo avanti assolutamente da soli per la nostra strada, come abbiamo fatto per questi tre anni e mezzo”. Per il momento quindi ogni discorso è stato accantonato.

Per quanto riguarda la nuova offerta relativa alla rete fissa, Iliad propone a tutti i suoi clienti 5 gb in download e 700 in download a 15,99 euro al mese e a 23,99 euro al mese per tutti i nuovi clienti, il tutto con il modem Iliadbox in comodato d’uso gratuito. Come sottolineato dall’operatore transalpino, per queste offerte il prezzo sarà bloccato per sempre e non ci saranno aumenti o rimodulazioni. Come avviene per il mobile un prezzo a di sotto di quanto proposto dalla concorrenza.