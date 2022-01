Ilary Blasi stravolge l’Isola dei Famosi 2022: si cambia rispetto al passato!

Ilary Blasi sarà ancora al timone dell’Isola dei famosi ma è pronto a cambiare il reality radicalmente: cosa succederà a breve.

Manca sempre meno alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi, che partirà non appena si concluderà il Grande Fratello Vip. La trasmissione sarà condotta per la seconda volta da Ilary Blasi. Inoltre stanno iniziando a spuntare le prime indiscrezioni sulla prossima edizione del programma. Il tutto sul profilo Instagram del sito TvBlog. Secondo il portale specializzato si ripercorreranno le orme del GF Vip.

Infatti la trasmissione potrebbe andare in onda con un doppio appuntamento settimanale. La prima puntata quindi dovrebbe essere trasmessa di lunedì e un’altra, salvo cambi di programmazione, il giovedì. Un esperimento già tentato l’anno scorso, ma che non aveva giovato per quanto riguarda gli ascolti. Qualcosa però potrebbe cambiare quest anno, come ad esempio successo per il GF Vip, dove il doppio appuntamento ha permesso al programma di ritrovare appeal. Andiamo quindi a vedere cosa succederà a breve su Canale 5.

Ilary Blasi prepara la nuova edizione dell’Isola dei Famosi: le anticipazioni

Quest anno anche la formula del cast dell’Isola dei Famosi sarà totalmente differente. Infatti nel reality non ci saranno coppie singole, ma solamente coppie. Una di quelle che ha già dato il suo sì al programma è Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni. Inoltre appaiono confermate anche le coppie composte da Ilona Staller/Cicciolina e il figlio Ludwing Maximilian Koons e le due ex gieffine Floriana Secondi e Guendalina Tavassi. Inoltre per Carmen Di Pietro e Guendalina è un vero e proprio ritorno in Honduras, dopo aver già partecipato rispettivamente nel 2004 e nel 2012.

Inoltre tra i possibili partecipanti potrebbero esserci anche Loredana Lecciso con la figlia Jasmine. Cambia anche il cast all’interno dello studio, con la produzione che saluta Massimiliano Rosolino, Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, che non sono riusciti a convincere il pubblico. Al loro posto potrebbero esserci in studio a commentare il programma Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Mentre invece in diretta dall’Honduras dovrebbe esserci il rugbista Alvise Rigo, protagonista dell’ultima edizione di Ballando Con Le Stelle.