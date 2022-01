Il paradiso delle signore, addio ad un personaggio amatissimo? Annuncio ufficiale. La serie tv di Rai 1 può cambiare percorso

Difficile inserirsi in un panorama così complicato come quello delle serie tv italiane che hanno un pubblico preciso. Ancora di più in una fascia oraria come quella pomeridiana che su Canale 5 è presidiata da diverse proposte di questo tipo.

Eppure Il paradiso delle signore anno dopo anno si è creato uno zoccolo duro di pubblico che si conferma settimana dopo settimana con risultati importanti che soddisfano Rai 1. Per questo nei giorni scorsi tra i fan è scattato il panico quando Giulia Arena (lanciata nel 2013 da Miss Italia) ha postato un messaggio che sembrava la mazzata finale sulle speranze.

L’interprete di Ludovica Brancia Di Montalto infatti ha annunciato la fine delle riprese. La sua intenzione era buone, come capirete, ma poteva essere mal interpretata. Ha annunciato via social la fine delle riprese e qualcuno l’ha interpretato come un suo addio alla serie che ha mandato nel panico il pubblico.

Il paradiso delle signore, addio ad un personaggio amatissimo? La risposta spiazza tutti

Ora arriva la risposta e soprattutto la spiegazione. La stessa Giulia, rimasta interdetta per la reazione che le sue parole avevano scatenato, ha svelato l’arcano. Non ci sarà nessun addio al suo personaggio e lei non ha nessuna intenzione di andarsene per altri progetti. “Nulla di tutto questo, semplicemente finiamo di girare le puntate finali di stagione che voi vedrete a maggio”.

Ma non è tutto, perché appena il tempo di rifiatare e cominceranno le riprese della prossima stagione. Ci saranno quindi le puntate de Il paradiso delle signore anche gli spettatori di Rai 1 potranno vedere da settembre con la ripresa della programmazione ufficiale dopo la pausa estiva.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ex gieffina ospite della serata inaugurale di Sanremo: che sorpresa!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Love is in the Air, spunta l’addio definitivo? Grande sgomento tra i fan

Non è queste però l’unica novità in vista perché da qui al prossimo futuro ci saranno tre rientri importanti nel cast. Nelle ultime puntate infatti abbiamo visto tornare Dante, il personaggio interpretato da Luca Bastianello. Più avanti invece rivedremo Orlando Brivio, l’editore di fotoromanzi e regista interpretato da Sebastiano Gavasso. Infine aspettiamo di nuovo anche Luca Capuano che tornerà ad interpretare Sandro, il marito di Tina.