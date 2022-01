GF Vip, bomba a orologeria: “Flirt tra Clarissa Selassié e un concorrente del reality”

Nuova clamorosa notizia di gossip uscita direttamente dal GF Vip. Infatti Clarissa Selassiè avrebbe un flirt con un concorrente della casa.

Non finiscono mai le novità all’interno della casa del GF Vip, con Clarissa Selassiè che finisce al centro delle voci di gossip. La principessa etiope avrebbe un flirt con uno dei concorrenti della casa di Cinecittà: scopriamo chi è.

Nelle prossime ore la casa del GF Vip dovrebbe accogliere nuovi concorrenti. Infatti tra i personaggi che entreranno a far parte della casa dei vipponi troviamo anche Antonio Medugno. L’uomo starebbe frequentando una ex gieffina dell’attuale edizione del reality show, eliminata lo scorso novembre 2021 ovvero Clarissa Selassiè.

La concorrente è stata una delle protagoniste di questa edizione, insieme alle sorelle Lucrezia e Jessica. Inoltre la 19enne ha partecipato prima con le sorelle e poi individualmente all’interno del programma. Lo scorso novembre, poi, è stata eliminata dal reality, lasciando sole nel programma proprio Lulù e Jessica. Le due principesse etiopi, infatti, sono chiuse ancora nel loft più spiato d’Italia. Andiamo quindi a vedere l’indiscrezione lanciata da Casa Chi.

GF Vip, Clarissa Selassié ed il flirt con la new entry del reality: la verità

La clamorosa rivelazione è arrivata dalla puntata di Casa Chi andata in onda nella giornata di ieri 26 gennaio. Infatti a confermare il tutto ci ha pensato proprio Clarissa Selassiè ai microfoni di Rosalinda Cannavò e Gabriele Parpiglia. Infatti Clarissa durante la trasmissione ha confessato: “Ci sono stati un po’ di ragazzi che mi hanno scritto, ma in questo momento sono molto focalizzata sul Grande Fratello e sulle mie sorelle, anche se c’è un ragazzo che mi ha colpito in particolare“.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Matrimonio finito per un celebre volto di Sanremo: “I figli non arrivavano”

La principessina etiope ha poi aggiunto: “Ma sicuramente a breve lo capirete da soli perché insomma, lo renderemo pubblico a breve. Abbiamo fatto un patto di fiducia fra me e lui, non posso dirvi il suo nome“. Infine Clarissa ha rivelato che il ragazzo attualmente è i quarantena, proprio perché dovrebbe fare il suo ingresso all’interno della Casa del Grande Fratello.

LEGGI ANCHE >>> Belen Rodriguez, l’ombra degli ex nella notte: Morrone e Iannone si rifanno vivi

Dopo aver lanciato la bomba si vocifera proprio che il ragazzo in questione sia Antonio Medugno, noto tik toker. Inoltre Parpiglia e Cannavò hanno cercato la conferma da parte della concorrente che però ha ribattuto: “No così è troppo non posso dirlo, mi ammazza! Mi avete fatto sganciare una bomba, aiuto!“. Vedremo quindi se a confermare il flirt sarà proprio Medugno, pronto ad entrare nella Casa.