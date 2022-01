GF Vip 6, altro addio eccellente dopo Manuel: si appresta a lasciare la casa

Era già nell’aria, l’addio arriverà a breve alla Casa del GF Vip 6 dove è entrato tra i primi e non arriverà alla fine del programma

Gianmaria Antinolfi ha ammesso più volte di voler lasciare la casa per riprendere in mano le redini del suo lavoro, quella che è stata una confessione potrebbe a breve trasformarsi in realtà.

Più volte Gianmaria Antinolfi ha detto di avere un lavoro da portare avanti fuori dalla Casa del GF Vip 6 e, secondo alcune indiscrezioni, anche negli accordi contrattuali avrebbe scelto di uscire anticipatamente dal programma qualora avesse avuto l’esigenza di tornare a prendere in mano le redini della sua azienda.

La sua uscita di scena sembra quantomai vicina, esattamente come ha fatto Manuel che ha scelto di abbandonare in anticipo la casa del GF Vip 6. Sicuramente si tratta di una grande perdita per il reality show, visto il suo rapporto prima con Sophie Codegoni e poi con Federica Calemme, ma soprattutto visto e considerato che è uno dei personaggi più amati di quest’edizione, esattamente come lo era Manuel.

Gianmaria Antinolfi fuori dal GF Vip 6: le parole della mamma

A parlare dell’esperienza al GF Vip 6 di Gianmaria Antinolfi ci ha pensato sua madre, Esmeralda Vetromile, che al Corriere della Sera ha svelato: “Da tempo è impegnato come manager nel campo della moda. E credo che ancora di più ora ha compreso che questa è la sua strada” ed ha confermato che a breve il figlio potrebbe uscire dalla Casa per tornare a mettere le mani nel suo lavoro.

Una mamma, si sa, è sempre molto gelosa del figlio maschio ed a proposito di tutte le ragazze che gli hanno girato attorno durante l’esperienza al reality show ha ammesso: “Intorno a lui ci sono state tre ragazze, con tre identità diverse. La sua ex Soleil che ci ha un po’ marciato , lo ha attaccato, per motivi che attengono credo alla voglia di visibilità. Poi Sophie e anche Federica. Gianmaria ha bisogno di essere con una fidanzata, ha voglia di un rapporto a tutti i costi, è un ragazzo alla ricerca di una famiglia tradizionale. Cala nella donna che ha davanti quello che lui vorrebbe trovarci. Senza aspettare di conoscerla e scoprire come è veramente”.