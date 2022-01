Un ex protagonista del GF Vip sarà ospite della serata inaugurale di Sanremo 2022. Sorpresa tra il pubblico.

Manca pochissimo all’inizio del Festival di Sanremo.

Le date sono state divulgate il 22 giugno durante la presentazione dei palinsesti RAI. La settantaduesima edizione si terrà nel comune ligure dal 2 al 5 febbraio 2022. Tutto pronto per cominciare, a partire dai protagonisti che saliranno sul palco dell’Ariston. I concorrenti con i rispettivi brani della futura edizione saranno: Achille Lauro – “Domenica”, Aka 7even – “Perfetta così”, Ana Mena – “Duecentomila ore”, Dargen D’Amico – “Dove si balla”, Ditonellapiaga con Donatella Rettore – “Chimica”, Elisa – “O forse sei tu”, Emma – “Ogni volta è così”, Fabrizio Moro – “Sei tu”, Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”, Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”, Giusy Ferreri – “Miele”, Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”, Irama – “Ovunque sarai”, Iva Zanicchi – “Voglio amarti”, La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”, Le Vibrazioni – “Tantissimo”, Mahmood e Blanco – “Brividi”, Massimo Ranieri – “Lettera al di là del mare”, Matteo Romano – “Virale”, Michele Bravi – “Inverno dei fiori”, Noemi – “Ti amo non lo so dire”, Rkomi – “Insuperabile”, Sangiovanni – “Farfalle”, Tananai – “Sesso occasionale”, Yuman – “Ora e qui”.

Ci saranno anche cinque coconduttrici che affiancheranno il direttore artistico. Ornella Muti, nella prima serata, la giovane attrice Lorena Cesarini nella seconda, mentre giovedì sarà all’Ariston Drusilla Foer, attrice e star dei social. Venerdì Maria Chiara Giannetta e per il gran finale invece sul palco con Amadeus ci sarà Sabrina Ferilli.

Ex gieffina ospite della serata inaugurale di Sanremo: che sorpresa!

Tra le storie Instagram, la bellissima Rosalinda Cannavò ha informato i suoi followers che il 1 febbraio sarà a Sanremo prendendo parte ad una serata inaugurale. L’attrice, fidanzata con Andrea Zenga – amore sbocciato tra le mura della casa più spiata d’Italia -, sarà tra i tanti ospiti all’opening dinner nel noto locale Victory Morgana Bay.

Leggi anche:

Con lei ci sarà anche la sua anima gemella. A Sanremo, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga vivranno una nuova esperienza di coppia e sicuramente documenteranno sui social la brillante cena di gala. I fan non attendono altro.