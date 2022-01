Elodie-Marracash, spuntano nuovi dettagli sulla fine della storia d’amore: fan esterrefatti

Elodie esce allo scoperto riguardo la sua storia d’amore con Marracash. Andiamo a vedere cos’è successo: i fan rimangono senza parole.

Dopo le parole al miele di Marracash esce allo scoperto anche Elodie. La cantante è pronta a rifiutare ogni etichetta, proprio come il suo vecchio partner. Andiamo quindi a vedere i nuovi retroscena riguardanti la fine dell’amore tra i due artisti.

Oramai è noto a tutti che Elodie e Marracash non sono più insieme, dopo una crisi di coppia durata durante tutta l’estate. Il rapper così ha ufficializzato la fine del rapporto in una maniera anche romantica, visto che ha fatto apparire la sua ragazza anche nel videoclip della hit ‘Crazy Love‘. Nelle scorse settimane si è parlato di un nuovo amore per la cantante italo-francese, ma la diretta interessata ha smentito il tutto, andando quindi a ribadire che al momento è ancora single.

Inoltre negli ultimi giorni la cantante ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Grazia. Il settimanale ha dedicato l’ultima copertina con un servizio fotografico accattivante e ipnotico. Nel corso dell’intervista la cantante ha poi trovato modo di parlare anche della fine della sua relazione con Marracash. La storia, a detta della diretta interessata, è stata la più importante della sua vita. Infatti Elodie ha voluto ribadire che l’amore per lui non è finito, ma si è solamente trasformato.

Elodie sulla storia con Marracash: “Per me continua ad essere famiglia”

Parlando della sua storia d’amore, Elodie ha rivelato ai microfoni di Grazia: “Per me continua a essere famiglia“. I due si sono conosciuti nel 2019, sul set del video ‘Margarita‘, dove i due duettavano. Per la cantante Fabio Rizzo (vero nome di Marracash) è sempre stato il suo compagno di giochi, quello che non ha mai avuto da bambina, durante la sua infanzia tutt’altro che facile. Inoltre Marra è stata l’unica persona con cui l’artista ha condiviso una certa intimità.

I due però non hanno mai convissuto, con la cantante che ha rivelato: “Non riesco a pensare a me e a lui genitori, è troppo assoluto quello che ci unisce, non ci poteva essere spazio per un terzo bambino” – ha poi precisato – “sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?“. Inoltre in conclusione, Elodie ha rivelato che adesso avrebbe solamente bisogno di stare un po’ da sola, smentendo quindi tutte le speculazioni sul suo conto.