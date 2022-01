Elezione presidente della Repubblica, la quarta giornata di voto – IN AGGIORNAMENTO

Elezioni del presidente della Repubblica: al via oggi, giovedì 27 gennaio, il quarto giorno di voto, con il quorum che si abbassa a 505 voti. Le prime tre giornate si sono concluse con un nulla di fatto. Ieri, mercoledì 26, il risultato è stato un testa a testa tra Sergio Mattarella e Guido Crosetto, con 125 voti per il primo e 114 per il secondo. Altre preferenze espresse per Paolo Maddalena (61 voti) e Pier Ferdinando Casini (52 voti). In queste ultime ore il confronto tra i leader Giuseppe Conte, Enrico Letta e Matteo Salvini si starebbe concentrando su tre nomi: Mario Draghi, Pier Ferdinando Casini ed Elisabetta Belloni.

Ore 14.30 – Il voto

Valanga di schede bianche, com’era stato annunciato. Quelle con i nomi riportano ancora una volta Sergio Mattarella. Voti anche per il magistrato Nino di Matteo.

Ore 14.25 – Inizia lo spoglio

La chiama è finita, inizia lo spoglio delle schede che oggi, grazie alle astensioni del centrodestra, si preannuncia più veloce dei giorni precedenti.

Ore 13.30 – Di Maio: “Non bruciamo i nomi”

Luigi Di Maio vede di buon grado la candidatura di Elisabetta Belloni: “Ho lavorato con lei alla Farnesina, si tratta sicuramente di un alto profilo. Però non giochiamo a bruciare i nomi e, soprattutto, non spacchiamo la maggioranza di governo”. Inoltre aggiunge: “Lasciateci lavorare e arriviamo all’obiettivo nel minor tempo possibile”.

Ore 13 – Presidenti di Regione insofferenti

I presidenti di Regione e gli altri delegati regionali starebbero diventando sempre più insofferenti per il prolungamento dei tempi. Giovanni Toti chiede di uscire dall’impasse entro le prossime 24 ore perché “il Paese deve andare avanti e il Parlamento deve correre”. Alberto Cirio invece, presidente del Piemonte, ha commentato i voti burla di questi ultimi giorni: “Non si ha idea di quanto la gente si incazzi per i voti burla. Mi chiamano artigiani di Cuneo, imprenditori di Biella: “A noi raddoppiano la bolletta e voi votate Nino Frassica”. Basta, l’elezione del presidente della Repubblica è una cosa seria”.

Ore 12.45 – Pd: “Belloni soluzione onorevole”

Da quanto appreso, il Pd riterrebbe “valide” le “ipotesi in campo“. In particolare quella di Elisabetta Belloni, che definisce “soluzione autorevole“. Anche Fratelli d’Italia questa mattina ha apprezzato lo stesso nome. Potrebbe quindi essere stato avviato un dialogo. Giuseppe Conte invece, interpellato dai cronisti sui nomi di Belloni, Cassese, Draghi e Casini, ha affermato: “I nomi li faccio nelle sedi opportune”.

Ore 11.30 – FdI non risponde alla prima chiama

I senatori di Fratelli d’Italia non hanno risposto alla prima chiama, non seguendo l’indicazione del centrodestra. Hanno risposto però alla seconda e si sono astenuti dal voto.

Ore 11.20 – Matteo Salvini risponde a Meloni: “Non ci interessano le prove di forza”

“Le prove di forza non ci interessano. La scelta dell’astensione è nata dalla necessità di evitare scontri. Non voglio un candidato di bandiera”. Questa la risposta di Matteo Salvini a Giorgia Meloni, che avrebbe preferito che il centrodestra arrivasse alla quarta giornata con un nome da votare. Sull’ipotesi Cassese, il leader della Lega afferma: “Io sto lavorando nell’ambito del centrodestra e rimane quella la via maestra, per quanto mi riguarda. Non un nome di partito, ma di un’area culturale di centrodestra”. Intorno alle 19 i leader di centrodestra torneranno a riunirsi.

Ore 11.15 – Giorgia Meloni irritata per la scelta del non voto del centrodestra

Giorgia Meloni avrebbe preferito che il centrodestra facesse un nome e votasse, anche per misurare in aula la coesione della coalizione e per valutare se ci siano margini di allargamento. Secondo il Corriere della Sera, a Fratelli d’Italia non dispiacerebbe il nome di Elisabetta Belloni e neppure quello di Sabino Cassese. Veto su Pier Ferdinando Casini.

Ore 11.10 – La situazione

Il quorum del quarto giorno di voto, come detto, si abbassa. Saranno necessari 505 voti (prima 673). Il centrodestra (composto da Lega, Fratelli d’Italia, Coraggio Italia e Rinascimento) che conta 453 voti sui 1009 del plenum, non ritirerà le schede. Il centrosinistra (composto da Pd, Movimento 5 Stelle, LeU) e Italia Viva, che contano 449 grandi elettori, hanno fatto sapere che voteranno scheda bianca. +Europa e Azione (5 voti in totale) voteranno Marta Cartabia. Anche se qualcuno all’interno delle coalizioni dovesse prendere una decisione personale sul voto indipendente dal partito, non ci sarebbero i numeri per arrivare all’elezione del presidente della Repubblica. Dai 5 Stelle qualcuno starebbe pensando di votate Liliana Segre.

Ore 11 – Al via la quarta votazione

Alle 11 il presidente Roberto Fico ha riaperto la seduta. Come al solito voteranno prima i senatori, poi i deputati e infine di delegati regionali.

Ore 10.40 – Oltre al Pd, voteranno scheda bianca anche M5S e LeU

L’intera coalizione di centrosinistra voterà scheda bianca. Dopo la decisione dei democratici, arriva anche quella dei pentastellati e di LeU. La scelta è arrivata dopo aver valutato anche la posizione del centrodestra.

Ore 10.30 – Nessuno ritirerà la scheda

Oggi nessuno dei grandi elettori della coalizione di centrodestra ritirerà la scheda. Risponderanno all’appello ma si dichiareranno astenuti. L’indicazione è arrivata dai vertici ed ha lo scopo di evitare altri colpi di scena come ieri, quando FdI ha deciso, da solo, di votare Crosetto. Le preferenze espresse per quest’ultimo infatti, hanno messo in dubbio la coesione dell’intero schieramento. Matteo Salvini ha affermato che il centrodestra di sarà “altre 24 ore per allargare il campo del centrodestra”.

Ore 10.25 – Il centrodestra si asterrà dal voto

“Il centrodestra ha deciso di proporre la disponibilità a votare un nome di alto valore istituzionale. Per consentire ai grandi elettori di tutti i gruppi di superare veti e contrapposizioni, e di convergere per dare all’Italia un nuovo presidente della Repubblica, la coalizione ha deciso di dichiarare il proprio voto di astensione nel voto odierno. Il centrodestra è pronto a chiedere di procedere domani con la doppia votazione”. In una nota congiunta, il centrodestra ha deciso di astenersi oggi. Non ci saranno candidature di bandiera com’è avvenuto ieri nel caso di Fratelli d’Italia con Giudo Crosetto e si lavorerà per una soluzione istituzionale.

Ore 10 – La riunione tra Movimento 5 Stelle, Pd e LeU

Alle 10 comincia il vertice di centrosinistra tra M5S, Pd, LeU e Liberi e Uguali. Alle 10.20 invece, è il turno dei grandi elettori dei pentastellati, mentre alle 10.30 si terrà una riunione di Forza Italia. “Noi abbiamo fatto delle proposte ufficialmente, abbiamo anche aperto a un confronto perché nella situazione in cui siamo nessuno schieramento precostituito, nessuna coalizione, può pensare di eleggere il presidente della Repubblica suo, di parte, che non rappresenti tutti”, ha affermato il presidente del M5S Giuseppe Conte.

Ore 9.50 – Anche Italia Viva voterà scheda bianca

Secondo l’Ansa anche Italia Viva, come il Pd, voterà scheda bianca.

Ore 9.40 – Anche oggi il Pd voterà scheda bianca

Manca poco al via alla quarta votazione prevista per le 11 e il Pd ha fatto sapere che anche oggi voterà scheda bianca. I Dem hanno deciso anche di non tenere alcuna riunione di partito per valutare la situazione. Prossimo vertice previsto, forse, per oggi pomeriggio.

Ore 9.05 – Il corso il vertice di centrodestra

È cominciato il vertice di centrodestra. Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Giovanni Toti, Lorenzo Cesa e Maurizio Lupi si trovano negli uffici della Lega alla Camera.

Ore 9 – Ipotesi Draghi, Belloni e Casini, Matteo Salvini: “Profili interessanti ma di chiara matrice politica”

“Casini e Cartabia? A chi li hanno proposti e dove? Noi abbiamo fatto proposte in Parlamento, pubbliche. Le proposte per il Quirinale non si fanno sui giornali, nei retroscena. Sono profili sicuramente interessanti, di una chiara matrice politica”. Così Matteo Salvini sulle ipotesi di candidatura di Mario Draghi, Elisabetta Belloni e Pier Ferdinando Casini. Ed ha aggiunto: “Io lavoro a una proposta di centrodestra. Leggo tanti nomi interessanti che non sono di centrodestra”-

Ore 8.50 – L’elezione oggi? Matteo Renzi: “Non oggi”

Matteo Renzi a Radio Leopolda ha affermato: “Io credo che non si chiuderà oggi, ma si chiuderà domani”.

Ore 8.40 – Summit di centrodestra

Giovanni Toti, Antonio Tajani e Matteo Salvini si sono visti per un caffè al bar di fronte a Montecitorio. “Draghi è prezioso lì dov’è”, ha affermato il leader della Lega prima di entrare.