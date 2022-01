Delia Duran sconvolge tutti affermando di aver avuto un flirt con un ex gieffina. La produzione censuraa conversazione.

Continua a intrattenere il pubblico la soap-opera dei Solex e Delia Duran.

In modo particolare la modella venezuelana è ha fornire con particolare frequenza dettagli della sua vita passata che hanno accesso il gossip. Difatti, dopo le ultime esternazioni di lunedì scorso nel corso della diretta, la pantera sudamericana oggi mentre chiacchierava con Miriana Trevisan (che a ora di pranzo ha ricevuto due dediche aeree), ha confessato di aver avuto un flirt con un ex protagonista del GF Vip 2. Il pubblico che è riuscito a seguire live le dichiarazioni non ha esitato un solo istante a commentare le sue parole.

Tra i siti di gossip, il primo a riportare questa notizia è stato Biccy.it Delia Duran, avrebbe confessato che il suo prototipo di donna è Aida Yespica, con la quale avrebbe avuto un flirt in passato. “La pantera sud americana per spiegarle bene il suo tipo ideale le ha fatto il nome di Aida Yespica, specificando di aver ‘avuto un’esperienza’ con lei”, scrive il blog di gossip.

Delia Duran sconvolge tutti: “Ho avuto un flirt con ex gieffina”. Scatta la censura

In molti si sono chiesti se Delia Duran avesse detto sul serio o si trattava di una battuta che nessuno ha capito. Forse più la prima ipotesi. Infatti, chi ha seguito il live dalla casa lo ha notato, la regia ha tolto l’audio al microfono di Delia Duran successivamente difesa da Mirko Gancitano, futuro marito di Guenda Goria e amico di Alex Belli. Il genero di Maria Teresa Ruta non ha accettato il fatto che la produzione non permette al pubblico a casa di ascoltare per intero tutta la confessione: “Il racconto è avvenuto in diretta nella seconda regia, ma non appena è stato fatto il nome dell’ex gieffina l’audio è stato tolto lasciandoci sul più bello del racconto…”.

Il portale Biccy.it ha poi riportato che tempo fa Delia Duran da Lorella Boccia a Rivelo su Real Time ha confessato di essere stata innamorata follemente di una donna molto famosa: “In passato ho amato una donna. È finita perchè è molto famosa: ero piccola e innamorata. Il nome? La conoscete tutti”.