Charlene di Monaco ancora ricoverata: spunta un’indiscrezione sul suo rientro a casa

Charlene di Monaco continua a tenere tutti con il fiato sospeso. Le sue condizioni di salute starebbero registrando un leggero miglioramento.

Le condizioni di salute della principessa Wittstock restano ancora un’incognita. La principessa solo alcuni giorni fa ha trascorso il suo compleanno nella clinica in Svizzera dov’è ancora ricoverata.

Dopo aver trascorso il proprio compleanno in solitudine, la moglie di Alberto ha dovuto rinunciare anche alla cerimonia legata al giorno di Sainte Dévote dove, invece, hanno preso parte i due gemelli assieme al papà e alla zia Carolina. Ma come mai la principessa resta ancora sotto osservazione?

Stando alle ultime indiscrezioni pare che Charlene di Monaco sia dimagrita tantissimo ma, nonostante ciò, è stato diffuso un comunicato in cui viene sottolineata la sua ripresa: la principessa sta guarendo ma ha comunque bisogno di cure. Pertanto la moglie di Alberto dovrà restare qualche altra settimana sotto osservazione in Svizzera.

Charlene di Monaco si sta riprendendo: quando tornerà dalla sua famiglia

Le condizioni di salute di Charlene di Monaco sono rassicuranti. Ma nonostante ciò, per vedere il suo rientro nel Principato bisognerà attendere qualche altra settimana. Intanto la 44enne ha dovuto rinunciare, oltre ai festeggiamenti per il suo compleanno, anche alla festa di Santa Devota. All’evento hanno preso parte i due gemelli accompagnati da principe Alberto e zia Carolina.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Royal Family, Harry e Meghan hanno un problema: hanno fatto peggio di Obama!

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Charlene di Monaco, l’ultimo affronto di Alberto: è successo in un giorno speciale

Quest’ultima, attraverso le foto circolate sul web, è apparsa particolarmente legata ai nipoti. Zia Carolina in questi mesi di assenza sta facendo le veci di Charlene. A chiederglielo è stato proprio Alberto visto l’umore dei figli in assenza della loro madre. Intanto in queste ultime ore si continua a parlare di un misterioso avvistamento in clinica. Charlene di Monaco avrebbe ricevuto una visita di Andrea Casiraghi, nipote del principe. Stando alle ulte indiscrezioni, il nipote del principe avrebbe raggiunto la Wittstock per organizzare il suo rientro a casa.