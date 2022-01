Antonella Clerici, arriva un super regalo da parte della Rai: decisione definitiva. La conduttrice di ‘E’ sempre mezzogiorno’ è davvero al settimo cielo

Per quanto riguarda la prossima edizione di ‘The Voice Senior’ Rai 1 sta pensando di riconfermare proprio lei alla guida del programma.

E’ un periodo davvero caldissimo per Antonella Clerici. La madrina Rai per eccellenza assieme a Milly Carlucci, sta avendo diversi riconoscimenti importanti dopo anni di carriera ai massimi livelli. Come anticipato nei giorni scorsi dalla stampa di settore, dovrebbe essere lei l’eventuale sostituta di Amadeus sul palco di Sanremo, qualora il direttore artistico dell’edizione 2022 dovesse avere problemi di Covid. A parte questo, la fascia quotidiana di ‘E’ sempre mezzogiorno’ prosegue alla grande, sia in termini di ascolto che di apprezzamento della critica. Non solo fornelli e attualità, però, visto che la Clerici sarà molto presto coinvolta in una nuova stagione di ‘The Voice Senior’. Il talent ha da poco concluso la sua seconda stagione, confermando numeri di share davvero entusiasmanti. Secondo le indiscrezioni riportate da TvBlog, la Rai avrebbe deciso di riconfermare il programma anche per una terza edizione. Ovviamente, impossibile non pensare al timone sempre lei, Antonella Clerici.

Antonella Clerici, la Rai ha deciso: via libera alla terza edizione di ‘The Voice Senior’

Il regalo dei vertici Rai nei confronti della presentatrice di Legnano potrebbe essere anche più grande, visto che per ‘The Voice Senior’ è previsto più spazio in futuro. La terza edizione dovrebbe guadagnare qualche puntata in più, caratterizzando il venerdì sera di Rai 1. Già la seconda stagione, rispetto alla prima, ha potuto godere di più appuntamenti in prime time. Resta ora da definire le date della prossima stagione. Anche su questo TvBlog ha lanciato delle previsioni piuttosto realistiche. Probabilmente ci sarà un ritardo rispetto a quanto accaduto nel 2021, visto che il 21 novembre 2022 cominceranno i Mondiali di Calcio in Qatar. La durata della manifestazione iridata è di un mese, con la finale fissata il 18 dicembre. La speranza è che anche la nostra Nazionale possa staccare a marzo il pass per la rassegna iridata, con gli spareggi decisivi con Macedonia e Portogallo o Turchia.

Il talent show dovrebbe quindi partire subito dopo, terminando a metà febbraio (con due puntate in più). Resta da confermare la collocazione nel consueto venerdì sera, oppure con uno slittamento al sabato. Di sicuro ci sarà una settimana di pausa per lasciare spazio all’edizione 2023 di Sanremo.