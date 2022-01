Anticipazioni Uomini e Donne, torna il sereno per Ida Platano? Sorpresa nel parterre

Le anticipazioni di oggi, giovedì 27 gennaio, di Uomini e Donne puntano i riflettori su Ida Platano che avrà una sorpresa nel parterre

A partire dalle 14:45 di oggi, giovedì 27 gennaio, ci sarà una nuova puntata di Uomini e Donne che vedrà protagonista all’interno dello studio anche Ida Platano: tornerà il sereno per la dama?

Il percorso di Ida Platano all’interno di Uomini e Donne è tutt’altro che sereno, alquanto dissestato: la dama del Trono Over si era presa una pausa ragionevole dopo la delusione con Roberto Guarnieri con il quale la storia è tramontata in malo modo. Tuttavia, dopo un po’ di tempo che le è servito per smaltire la delusione, è tornata in studio più convinta che mai ed ha preso una nuova batosta firmata Diego Tavani.

Le anticipazioni di oggi, giovedì 27 gennaio, svelano che la dama del Trono Over potrebbe ricevere una sorpresa nel parterre del dating show: un nuovo cavaliere. Dopo l’uscita fallimentare con Andrea, perché il cavaliere non ha affatto trasportato la sua dama, Ida Platano ha deciso di continuare il percorso ad Uomini e Donne da separati.

Altre importanti novità, per quel che riguarda il Trono Over sono da vedere tra Gemma Galgani e Massimiliano che ha voluto approfondire la sua conoscenza anche con Nadia destando molta perplessità nella dama.

Anticipazioni Uomini e Donne, prime incomprensioni per il trono di Luca Salatino

L’esperienza sul Trono di Luca Salatino va sempre più per avviarsi: dopo aver eliminato alcune delle corteggiatrici che non lo convincevano, il tronista ha iniziato a fare le prime esterne. La storia di Uomini e Donne insegna che è proprio al di fuori dai riflettori dello studio che cominciano i primi problemi e non è escluso che oggi, giovedì 27 gennaio, l’ex corteggiatore di Roberta Ilaria possa trovarsi al centro di discussioni tra le corteggiatrici.

Al centro dello studio ci sarà anche Matteo Ranieri, ancora diviso tra Federica, Martina e Denise che si avvia, però, verso una scelta. Il suo evidente interesse per Denise infastidisce, e non poco, Federica che potrebbe decidere di cessare la conoscenza con il tronista.

Tutti i colpi di scena e le novità saranno in onda oggi, giovedì 27 gennaio dalle 14:45 su Canale 5.