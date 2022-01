Anticipazioni Love is in the air, duro affronto e rifiuto categorico: resteranno solo amici

Le anticipazioni di Love is in the air rivelano ai numerosi telespettatori diversi colpi di scena che cambieranno la trama della soap-opera.

Love is in the Air, la soap opera in onda su Canale 5, sta continuando a conquistare numerosissimi telespettatori.

Non solo la prima stagione ma anche la seconda sta ottenendo numeri record. Tale successo è stato possibile solo grazie al cast di elevata qualità, composto tra i tanti dall’attore turco che ha spodestato l’ex fidanzato di Diletta Leotta, Can Yaman che tornerà sul piccolo schermo nelle vesti di Sandokan.

Kerem Bursin è diventato l’attore più apprezzato dalle donne e dal pubblico in generale perché con le sue capacità artistiche e perché sempre dalla parte delle donne. Fidanzato con Hande Ercel, vincitrice del titolo di Miss Turchia e seconda classificata a Miss Mondo, altra protagonista insieme a lui di Love is in the Air, sta vivendo un momento d’oro. Il pubblico ama la coppia e la trama sensazionale della soap che nei prossimi episodi continuerà a sorprendere tutti.

Love is in the air, duro affronto e rifiuto categorico: resteranno solo amici

A partire dalla settimana prossima Love is in the air vivrà numerosi colpi di scena a partire dai continui confronti tra Eda e Aydan, acerrime nemiche in questa seconda stagione. Le due donne faranno fronte comune per provare ad ammettere Kiraz nella scuola prescelta, un istituto al quale Engin e Piril vorrebbero iscrivere Can e per il quale c’è un solo posto libero. Aydan si offrirà di parlare con la preside e in cambio la donna chiederà a Eda di mediare per un incontro con i due uomini.

L’amicizia di Eda e Serkan con Engin e Piril verrà messa a dura prova nelle prossime puntate. Serkan e Eda resteranno molto male di essere stati esclusi dalla scelta della scuola dei loro amici dato che il posto libero è solo uno. I quattro genitori affronteranno una serie di prove volute dalla scuola che provocheranno diversi riavvicinamenti tra Eda e Serkan