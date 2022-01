Anna Tatangelo, il momento tanto atteso è arrivato: un dettaglio fa sognare i fan. Finalmente può essere l’anno della svolta

Qualcuno potrebbe vederla soltanto come una coincidenza, ma certamente i tempi sono sospetti. Perché nei giorni della quinta paternità di Gigi D’Alessio, con la compagna Denise che ha partorito Francesco, c’è una novità importante.

Questa volta riguarda la sua più famosa ex compagna, Anna Tatangelo. Da pochissimo al sua anulare è spuntata una veretta tempestata di brillanti che molti interpretano come una promessa di matrimonio.

Lo fa per primo il settimanale ‘Diva & Donna’ che parla di nozze in vista tra la cantante di Sora e il suo nuovo compagno, il collega napoletano Livio Cori. E in effetti basta confrontare le ultime immagini di Lady Tata su Instagram. Fino a qualche giorno fa al dito non aveva nulla, mentre ora l’anello si vede.

Anna Tatangelo, il momento tanto atteso è arrivato: sulla questione ha idee molto chiare

Qualche tempo fa, intervistata dal ‘Corriere della Sera’, Anna aveva confessato il suo rammarico più grande: “Sì, ho sofferto per non essere sposata con Gigi, ce lo chiedeva anche nostro figlio. Poi capisci che c’è un legame che va oltre, ma certo da piccola ho sognato l’abito bianco. Ora non lo sogno più, ma non lo escludo, è un sacramento in cui credo”.

E teneva le porte aperte alla svolta: “Al di là delle storie vissute, la vita va avanti, ho 34 anni e posso tranquillamente pensare al matrimonio per il futuro. È stata dura la separazione, ma mi posso innamorare di nuovo e perché no, convolare a nozze“. Ora in realtà di anni ne ha 35, compiuti il 9 gennaio, e l’argomento torna di moda non solo perché tra un mese dovrebbe ricominciare su Canale 5 la seconda parte della stagione di ‘Scene da un matrimonio’ che lei conduce.

Come confessava a ‘Panorama’, “spero di continuare a evolvermi e migliorare. Una volta i cambiamenti mi spaventavano, oggi no: ho un’altra attitudine, un altro approccio alle cose. Sono successe tante cose, un po’ di montagne russe che mi hanno cambiata e formata. Ho acquisito consapevolezza e maturità. La freddezza o l’algidità di cui mi accusano è in realtà un’autodifesa. Poi si cresce, si cambia. Il passo netto nella realtà l’ho fatto con la nascita di mio figlio”. Una prima svolta, undici anni fa, inattesa della seconda.