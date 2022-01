Amici 21, volano stracci tra due insegnanti: “Complimenti per l’esempio che sei per i ragazzi” – VIDEO

Colpo di scena nel daytime odierno di Amici dove due insegnanti se le sono dette di santa ragione: in sala è calato l’imbarazzo.

Nuovo daytime, nuovi colpi di scena ad Amici 21. Ancora una volta al centro dell’attenzione si trovano due insegnanti. Dopo quelli di ballo, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, questa volta a scontrarsi sono stati gli insegnanti di canto Anna Pettinelli e Rudy Zerby.

Rudy Zerbi si trovava in sala con l’allievo della Pettinelli, Crytical, quando la 64enne è entrata ed ha perso la pazienza. L’insegnante di canto ha intenzione di affidare un nuovo compito al 17enne ma la Pettinelli non è d’accordo: il rapper non eseguirà quanto richiestogli da Zerbi. Alla 64enne non va giù che il collega assegni dei compiti agli allievi degli altri ed ha sottolineato che a differenza sua, lei si limita ad assegnare solo ed esclusivamente delle esercitazioni per aiutare gli allievi del Talent Show a migliorare.

Insomma, la Pettinelli non vuole assolutamente che Zerbi si avvicini ai suoi allievi. I confronti faccia a faccia vanno evitati, piuttosto può mandare dei video come si limita a fare lei con gli allievi degli altri, ha sottolineare la 64enne. Ma tra i due non c’è stato modo di ragionare. Rudy e Anna se le sono dette di santa ragione e in sala è calato l’imbarazzo per Crytical.

Anna Pettinelli manda Via Rudy Zerby dalla sala: “Dai rompi****”

Anna Pettinelli furiosa con Rudy Zerbi lo ha mandato via dalla sala dove stava lavorando con il 17enne originario di Pescara. “Dai rompi****”, ha esordito la 64enne riferendosi a Zerbi che l’aveva appena soprannominata “Crudelia”. L’insegnante di canto ha così invitato il collega ad abbandonare la sala dove aveva da lavorare con il suo allievo.

Rudy però ha replicato: “E’ anche elegante la tua professoressa. Complimenti Anna per l’esempio che sei per i ragazzi”. A questo punto la Pettinelli ha puntato il dito contro il vocal coach dichiarando: “Tu che invece entri a tradimento nelle sale sei proprio corretto. La correttezza totale, proprio corretto..!! Ciao Rudy, ciao!“. Intanto prima di abbandonare la sala Zerby, riferendosi a Crytical ha detto: “Buon lavoro e certo che la farai, perché sono sicuro che la farai, – Riferendosi alla prova assegnata -, ti auguro in bocca al lupo”.

Ma per la Pettinelli nulla da fare. L’insegnante di canto ha sottolineato più volte che il rapper non eseguirà alcun compito assegnato da lui. “Non lo farà neanche se ti impicchi, guarda. Scordatelo!”, ha esclamato Anna. Infine, dopo che Rudy ha abbandonato la sala e visto l’imbarazzo di Crytical, la 64enne si è scusata con il suo allievo: “Mi dispiace di questo episodio. Rudy non si deve permettere di entrare nelle sale dove state studiando e lavorando mettendo me in difficoltà”.