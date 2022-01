Amici 21, che batosta per i telespettatori: salta tutto!

Una decisione inevitabile quanto prevedibile: una vera e propria batosta per i telespettatori che dovranno far a meno di Amici 21

Soltanto ieri è partita l’indiscrezione di alcuni casi di positività al Covid all’interno della scuola di Amici 21, la decisione è stata prevedibile ed inevitabile: i telespettatori dovranno far a meno del talent show.

Domenica 30 gennaio, Amici 21 non andrà in onda. Come abbiamo raccolto dalle indiscrezioni circolate sul web, la puntata di mercoledì 26 gennaio non è stata registrata a causa della positività al Covid di alcuni elementi all’interno del talent show.

Inizialmente, c’è stata confusione circa i soggetti positivi al Covid perché era in fuga la notizia di alcuni alunni della scuola ad essere stati contagiati. In realtà, nei minuti seguenti il portale Quellochetuttivoglionosapere.it ha affermato che la produzione ha comunicato lo slittamento della registrazione a data da destinarsi a causa della positività al Covid di alcuni ballerini professionisti.

Amici 21, salta la puntata di domenica: cosa andrà in onda

FLASH! IL VIRUS SBARCA AD “AMICI”: CAUSA COVID SALTA LA PUNTATA DOMENICALE DEL TALENT CONDOTTO DA MARIA DE FILIPPI. SONO RISULTATI POSITIVI DIVERSI BALLERINI PROFESSIONISTI, AL SUO POSTO UNO SPECIALE CON MONTAGGIO E SENZA STUDIO… #amici20https://t.co/azvh1uOena — Giuseppe Candela (@GiusCandela) January 27, 2022

Giuseppe Candela, giornalista per Dagospia e per Il Fatto Quotidiano, ha confermato il rumor dei ballerini professionisti positivi al Covid. Non emerge intanto alcuna notizia circa la positività, invece, degli alunni dello stesso talent show. Come verrà sostituita la programmazione? Stando a quanto riportato su Twitter dal giornalista, sembrerebbe che andrà in onda uno speciale montato, senza studio o esibizioni live.

Nonostante non siano stati resi noti i nomi dei positivi al Covid, accertata è quella di Andreas Muller che è stato contagiato dalla compagna Veronica Peparini che è tra i professori del talent show. Come lei, in passato, sono stati collegati da casa a causa di positività al Covid anche Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

In attesa di altre notizie, Amici 21 con ogni probabilità tornerà domenica 6 gennaio con la registrazione che si effettuerà mercoledì 2 gennaio in caso di negativizzazione del tampone dei ballerini professionisti.