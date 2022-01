“Signorini neanche mi saluta”: incredibile sfogo al GF Vip 6, non era mai successo. Cosa succederà nella prossima diretta del reality?

Se anche voi in quest’ultimo mese vi siete chiesti perché Federica Calemme è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 6 e cosa ci faccia in mezzo ai concorrente, bene. Sappiate che ogni tanto se lo chiede anche lei.

O meglio, si chiede perché gli altri la considerino invisibile a parte il pubblico che da casa ha già deciso di salvarla dall’eliminazione. E dopo esserselo chiesta da sola, ha esternato i suoi dubbi anche agli altri concorrenti. Uno in particolare, Gianmaria Antinolfi con il quale ha legato moltissimo in queste settimane.

Uno sfogo in piena regola, inatteso ma che finalmente ha messo in mostra la sua personalità: “Signorini neanche mi saluta alle volte, sono poco interessante. L’unica cosa carina è uscita da Manuel quando mi ha salutato, è stato un piacere passare del tempo qui con lui”. Parole che sicuramente ha ascoltato anche il giornalista e conduttore del reality che venerdì sera nella prossima diretta potrà replicare.

Incredibile sfogo al GF Vip 6, Federica Calemme racconta il suo passato

Federica Calemme, classe ’96, ha cominciato a farsi conoscere dal pubblico quando aveva 21 anni ed è arrivato sino alla finale di Miss Italia. Da lì, con la fascia di Miss Sorrisi e Canzoni, è cominciata la sua carriera come modella che l’ha portata anche in tv. Ciao Darwin ma soprattutto una stagione a L’Eredità al fianco di Flavio Insinna come ‘professoressa’.

Parlando con Delia Duran, le ha confessato perché ha scelto questo mestiere: “In realtà era mio padre che mandava le foto mie alle agenzie per provarci. Andavamo una volta a settimana a Roma e così iniziai a lavorare. Poi mi sono fermata, ero piccola e volevo uscire con le amiche. Non sapevo se lo volevo fare, non mi sentivo sicura. Poi ho visto che mi piaceva essere fotografata, viaggiare. Amo quello che faccio e spero di farlo per un bel po’”.

Una rivincita personale soprattutto per quello che le succedeva a scuola, in un paesino del napoletano. “Da piccola mi massacravano. A scuola mi chiamavano ‘zingara’, ero scura e mi prendevano in giro perché ero diversa. Sì, mi hanno massacrato”.