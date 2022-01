Sanremo 2022, lite furiosa dietro le quinte: finirà come Bugo-Morgan?

Secondo le indiscrezioni, dietro le quinte di Sanremo 2022 ci sarebbe stato un duro litigio. Ecco la ricostruzione di quanto successo il 26 gennaio durante le prove del Festival della canzone italiana ed i nomi delle persone coinvolte.

Con un discreto ritardo rispetto alle settantuno edizioni precedenti, anche nel 2022 il Festival di Sanremo avrà almeno una polemica. Non si tratta di una rissa al casinò o la famosa “eurostecca” di Claudio Villa nel 1957. Non si tratta nemmeno di nudità che fanno scalpore, come la schiena mostrata da Celentano nel 1961 o i costumi di Anna Oxa.

La vicenda ricorderebbe i recenti ed ormai leggendari litigi fra Bugo e Morgan, che hanno portato alla loro eliminazione nel 2020 e si sono trascinati in polemiche anche durante il 2021, per la partecipazione di Bugo e l’assenza dell’altro. Novella 2000 riferisce che dietro le quinte ci sarebbero state delle rimostranze di una famosissima cantante italiana.

Sanremo 2022, chi è coinvolto nel litigio?

Donatella Rettore quest’anno si esibirà a Sanremo 2022 insieme a Margherita Carducci, in arte Ditonellapiaga. Secondo gli accordi presi, le due artiste si dovrebbero esibire sul palco del Festival della canzone italiana con degli abiti coordinati ma non uguali. I costumi di scena dovrebbero permettere ad entrambe di muoversi agilmente sul palco.

Sembrerebbe che qualcosa sia però andato storto, e la colpa sarebbe della stilista di Donatella Rettore. Proprio alla grande artista italiana non piacerebbero i costumi che sono stati disegnati per Ditonellapiaga. Sarebbe dunque nata una lite furiosa dietro le quinte di Sanremo, ma al momento non è noto con chi se la sia presa la Rettore.

L’epilogo della litigata: sarà come con Bugo e Morgan?

Anche Bugo e Morgan erano stati piuttosto litigiosi prima di salire sul palco di Sanremo nel 2020, ma di sicuro le due cantanti gestiranno la situazione in maniera più professionale. Si sono infatti mostrate insieme e sorridenti per annunciare di aver posato per la copertina di Sorrisi e Canzoni Tv e di aver registrato il video del loro duetto sanremese, Chimica.

Ecco il rumour sul litigio dietro le quinte di Sanremo: