Salvini, standing ovation dai grandi elettori: “È un applauso sulla fiducia”

Matteo Salvini viene accolto da una vera e propria standing ovation tributata dai grandi elettori della Lega. Il segretario del partito è entrato in sala per il confronto sulle candidature in vista della quarta giornata di votazioni per il presidente della Repubblica. L'applauso è scattato immediato, mentre il leader leghista ha commentato: "È un applauso sulla fiducia." Dopodiché ha decretato lo stop agli applausi con ampio gesto del braccio.