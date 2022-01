Harry e Meghan prendono una decisione sconvolgente: che dolore per la Regina Elisabetta

Royal Family, la decisione di Harry e Meghan fa discutere: lo faranno davvero. I Sussex sono sempre nell’occhio del ciclone

In queste settimane il tema che principalmente tiene banco a Buckingham Palace è il ritorno a casa dei duchi del Sussex, ancora in dubbio sul loro sbarco in Inghilterra.

Torneranno a breve nel Regno Unito Harry e Meghan? Questo è il principale interrogativo che si fanno dalle parti di Londra, visto che le occasioni in questo 2022 davvero non mancano. La prima ricorrenza davvero importante è prevista ad aprile, con la funzione in ricordo dello scomparso Principe Filippo, presso l’Abbazia di Westminster. Secondo il commentatore reale Neil Sean, il duca e la duchessa del Sussex dovrebbero stare lontani dall’evento e inviare solo un “videomessaggio privato” alla famiglia reale, esprimendo la loro vicinanza morale.

Lo scorso anno, per i funerali del nonno, Harry è tornato in Gran Bretagna il 17 aprile, assistendo alla cerimonia presso la Cappella di San Giorgio, nel parco del Castello di Windsor.

Royal Family, Harry e Meghan hanno deciso: non torneranno per la commemorazione del Principe Filippo

Parlando sul suo canale YouTube Daily News Headlines, Sean ha dichiarato: “È molto difficile per Harry e Meghan decidere di tornare per questa ricorrenza. Se lo faranno tutti gli occhi saranno su di loro e questa cosa non gli va a genio. Per questo l’idea del videomessaggio sta prendendo piede. Dovrebbe essere sul ricordo di un uomo meraviglioso e permetterebbe soprattutto alla Regina di mantenere il centro della scena, come normale che sia”.

Quello che invece non sarà possibile rinviare è il ritorno in vista del Giubileo di Platino di Elisabetta II, che si festeggerà a giugno. Proprio per questo, vista la vicinanza dei due eventi, i Sussex propenderebbero per rinviare alla tarda primavera il loro rientro a Palazzo. Nel frattempo resta da chiarire la questione relativa alla sicurezza della loro famiglia. Secondo i reali dovrebbero pagarsela in modo privato, visto che non fanno più parte dei Windsor, dopo la rinuncia di marzo 2020. Per loro però, la cosa resta inammissibile e pretenderebbero almeno la scorta della polizia che tutti i personaggi di Buckingham Palace hanno. Vedremo chi l’avrà vinta alla fine.