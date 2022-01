Quirinale, Fiano (Pd) e Borghi (Lega): ancora scontro. Il dialogo sembra lontano

Sembra ancora lontana la mediazione tra le due parti per trovare un nome condiviso per la Presidenza della Repubblica. Fiano (PD): "Casellati? Non discutiamo della qualità delle persone, ma del metodo. Non ci sarebbe il favore credo di oltre la metà del Parlamento. Noi nomi non ne facciamo per adesso". Borghi (Lega): "Vedo i no preventivi, non mi sembra un atteggiamento molto conciliante da parte del PD. Crosetto? È amico di tutti, significa che è amato". Servizio di Angelo Andrea Vegliante