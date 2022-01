Quirinale, Ciriani: “FdI voterà Guido Crosetto. Conclave Centrosinistra? Non so nulla”

Improvvisa sterzata da parte di Fratelli d'Italia, che al terzo giorno di votazioni per la Presidenza della Repubblica voterà Guido Crosetto, uno dei fondatori di FdI: "Non è più accettabile aspettare - afferma il senatore Luca Ciriani -, non lo capiscono i cittadini non lo capiscono gli elettori. È un segnale affinché il Parlamento faccia in fretta, non è una polemica nei confronti del centrodestra che deve rimanare unito". Nonostante ciò, resta ancora valida la terna di nomi fatta nelle scorse ore dal cdx: "Nomi autorevoli, ma non possiamo più giocare a fare schede bianche". Lupi (presidente Noi con l'Italia): "Crosetto? FdI vuole dare un segnale". Servizio di Angelo Andrea Vegliante