Quirinale, Fulvio Abbate: “Il mio nome alla presidenza? Fantasia in uno scenario grigio”

Rocco Siffredi, Amadeus e... Fulvio Abbate. Sono questi alcuni dei nomi usciti dall'urna durante i primi giorni di votazione per il nuovo Presidente della Repubblica. "Io non aspiro a questa carica - confessa lo scrittore Abbate ai microfoni di iNews24 -. Era già accaduto 7 anni fa, di sentir risuonare il mio nome. Mi dà soddisfazione perché porta fantasia in uno scenario che sembra abbastanza grigio. Fa parte del teatro, del conclave presidenziale, che qualcuno di improbabile sia scritto su una scheda, ma io purtroppo non ho la rispettabilità di Amadeus e Siffredi". Il servizio di Angelo Andrea Vegliante.