La bambina nella foto ha coronato il sogno di diventare una donna di spettacolo. Ha esordito come modella per poi farsi strada sul piccolo e grande schermo.

La protagonista dello scatto in evidenza è nata il 18 aprile 1969 a Ekaterinburg, nella Russia Sovietica.

Sua madre era un’insegnante d’asilo mentre il padre lavorava come ingegnere nucleare presso un sito militare sovietico. È cresciuta a Sverdlovsk-45 “una città segreta, vicino a Sverdlovsk, negli Urali, dove fu sindaco per molti anni Boris El’cin”. Dopo il diploma si iscrive presso la facoltà di ingegneria metallurgica all’Università Nazionale di Scienza e Tecnologia di Mosca, dove consegue la laurea.

Aveva poca stima di sé stessa, ma nonostante ciò decide di abbattere tale muro partecipando nel 1992 al concorso di bellezza The Look of the Year svoltosi a Mosca. Vince il primo premio e inizia la sua carriera da modella trasferendosi in Italia.

Nel Bel Paese lavora nel campo pubblicitario sino a quando Beppe Recchia non la nota in un ristorante e la propone per il programma di Canale 5 La grande sfida. Da quel momento si fa strada sul piccolo schermo tra fiction e trasmissioni comiche fino all’esordio sul grande schermo. Sono tanti i programmi televisivi che ha condotto e tra i tanti spiccano Per tutta la vita…?, Target, Festivalbar edizione 2001 e Taratata. Dal 2005 inizia una collaborazione con Sky Italia, dove conduce alcuni programmi su Sky Vivo, e poi su Sky Uno e Cielo.

Modella, attrice e conduttrice: riconosci la bambina nella foto?

È stata protagonista di diverse serie tv come Nebbie e delitti, in cui interpreta la parte di Angela Cornelio, eterna fidanzata del commissario Soneri. Nel 2009 interpreta il ruolo di una badante russa, Akina, nella sit-com di Rai 2 7 vite, la seconda stagione.

Dopo queste esperienze entra nel cast della serie TV di Canale 5 Distretto di Polizia 9. Nel 2019 conduce la XXX edizione di Musicultura insieme ad Enrico Ruggeri. Come tutti avrete sicuramente capito, la bambina nella foto non è altri che la bellissima Natasha Stafanenko.