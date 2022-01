Gianni Morandi rivela la sua grande ansia. Il futuro concorrente di Sanremo 2022 confessa la sua grande paura.

Il countdown è iniziato. Manca poco all’inizio del Festival di Sanremo.

Le date sono state divulgate il 22 giugno durante la presentazione dei palinsesti RAI e così la settantaduesima edizione si terrà nel comune ligure dal 2 al 5 febbraio 2022. Tutto pronto per cominciare, a partire dai protagonisti che saliranno sul palco dell’Ariston. Tra i tanti artisti che parteciperanno alla kermesse musicale ci sarà anche Gianni Morandi che canterà “Apri tutte le porte”, scritto da Lorenzo Cherubini alias Jovanotti.

Gianni Morandi non ha nascosto di vivere momenti di ansia. Lo ha rivelato al settimanale Nuovo Tv al quale ha confessato: “Prima della gara mi sudano e tremano le mani. Nel mentre mi preparo, canto ogni giorno, cercando di superare i momenti di ansia”.

“Mi tremano le mani”, Gianni Morandi rivela una sua grande ansia: la confessione

Questa edizione del Festival di Sanremo 2022 vedrà scendere un giusto mix di artisti giovani e con esperienza. Tra i giovani tra i tanti ci saranno Aka7even e Sangiovanni mentre tra i pionieri della musica italiana ci saranno Massimo Ranieri, Elisa, Iva Zanicchi e Gianni Morandi. In modo particolare l’artista di Monghidoro, Bologna, si metterà in gioco per l’ennesima volta con un brano scritto da Jovanotti.

Leggi anche:

Il cantante 77enne ha spiegato cosa si aspetta da questa partecipazione al Festival. “Ci vado con grande entusiasmo, per trasmettere la voglia di superare a tutti i costi i momenti difficili”.

Gianni Morandi poi rivela il suo sogno, quello di fare un tour mondiale insieme a Massimo Ranieri e Al Bano Carrisi: “Magari! Ne parliamo spesso. Sarebbero una gran bella cosa un napoletano, un pugliese e un bolognese insieme”.