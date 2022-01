Matrimonio finito per un celebre volto di Sanremo: “I figli non arrivavano”

Un anno fa l’annuncio del divorzio, poi la spiegazione: un celebre volto di Sanremo ha fatto chiarezza sulla fine del matrimonio

Andrea Delogu e Francesco Montanari hanno fatto sognare il mondo dello spettacolo col loro amore che sembrava quasi una favola, ma evidentemente non a lieto fine perché un anno fa hanno divorziato.

Andrea Delogu e Francesco Montanari col loro matrimonio hanno fatto sognare ad occhi aperti i fan della coppia, nonché l’amore all’interno del mondo dello spettacolo. Una favola iniziata nel migliore dei modi, ma non destinata al lieto fine, nonostante tra i due non ci siano rancori. Tutto è tramontato a dicembre del 2020 quando i due si sono definitivamente lasciati, salvo renderlo pubblico a marzo del 2021.

Ad un’intervista al settimanale F, la giurata di Sanremo Giovani e conduttrice radiofonica di Sanremo nel 2018 ha svelato: “Con Francesco abbiamo passato insieme sette anni che rivivrei subito. Mi hanno dato la possibilità di capire chi sono anche in un contesto familiare, di avere dei suoceri fantastici. Ma le cose cambiano”.

Andrea Delogu e Francesco Montanari: cosa non ha funzionato?

“Il giorno e la notte” esattamente come vestiti in occasione della cerimonia di premiazione del 2017 in Sicilia, Nastri D’Argento, così Andrea Delogu ha descritto lei ed il suo ex marito. Niente gossip, nessun terzo incomodo, ancor meno tradimenti: “Noi ci siamo lasciati perché era finito l’amore. Il nostro è stato un colpo di fulmine, diversi come il giorno e la notte, ci ha uniti il desiderio di appartenenza“.

LEGGI ANCHE > > > Belen Rodriguez, l’ombra degli ex nella notte: Morrone e Iannone si rifanno vivi

NON PERDERTI > > > Amici 21, paura nella scuola e registrazione annullata: cosa sta succedendo

Cos’è cambiato poi? Sembrerebbe, stando a quanto detto dalla conduttrice radiofonica, che i due si sono resi conto di essere realmente diversi come il giorno e la notte: “Lavorando siamo cresciuti in modo diverso. So che uno come lui non lo troverò più, ma non era la mia persona. E lui deve trovare una donna che se lo meriti, un po’ più tradizionale, forse. Io soffrivo che ci fosse una regola nel formare una famiglia. Va bene il pranzo dai parenti, il viaggio con gli amici di sempre, ma poi voglio anche un’avventura. Va bene la voglia di fare un figlio, ma se non viene pazienza, la mia famiglia sei tu“.

Nonostante il matrimonio, poi, non sono mai arrivati figli: “Stavamo insieme da sette anni, sposati da quattro, non ci siamo dati tanto tempo. Quando ci siamo accorti di adorarci senza più amarci ce lo siamo anche detti: un figlio aiuterebbe. Ma poi ho pensato: che senso ha costruire una famiglia se la storia già non sta funzionando? Siamo ancora liberi e giovani. Io i miei 39 anni non me li sento”.