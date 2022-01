Mara Venier cambia tutto, arriva la conferma ufficiale: pubblico entusiasta. Sta per succedere di nuovo e la sorpresa è bellissima

Come succede tutti gli anni, quando arriva il Festival di Sanremo i palinsesti degli altri canali cambiano e c’è chi si chiama direttamente fuori. Succederà a Maria De Filippi con la nuova stagione di C’è posta per te ma non succederà a Mara Venier.

Già, perché l’amatissima conduttrice di Domenica In è di casa anche sul palco dell’Ariston e non è un caso che Amadeus l’abbia voluta con sé per una puntata del Festival in passato. E così nella settimana che si concluderà con la proclamazione del nuovo vincitore di Sanremo, la ‘zia Mara’ tornerà con un appuntamento speciale.

Come anticipa il portale Bubinoblog, Mara Venier e tutto il cast di Domenica In per una volta diventeranno itineranti. La puntata del 6 febbraio, dalle 14 alle 18.45, sarà in diretta dal palco del Teatro Ariston, ospitando tutti i cantanti e goli addetti ai lavori per i commenti post gara. E per una volta farà saltare il classico appuntamento con Francesca Fialdini. Nulla di anormale invece domenica prossima: Mara Venier aprirà il pomeriggio su Rai 1 e dopo di lei arriverà puntuale anche la Fialdini.

Mara Venier cambia tutto, ma sta per prendere una decisione sul suo futuro

Ma sarà anche l’ultima volta che Mara Venier conduce la puntata di Domenica In speciale dopo il Festival di Sanremo? Questo ancora non lo sappiamo perché da mesi circola voce, in parte confermata da lei stessa, che questa potrebbe essere l’edizione del commiato da pubblico di Rai 1.

L’argomento è stato affrontato anche domenica scorsa quando lei è stata ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Quando il conduttore le ha chiesto se avesse già preparato la lasagna dell’addio, perché per ogni suo addio c’è una lasagna, lei ha risposto così. “Dovrò fare una riflessione molto seria… Ma non l’ho ancora cucinata”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Matrimonio finito per un celebre volto di Sanremo: “I figli non arrivavano”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Signorini neanche mi saluta”: incredibile sfogo al GF Vip 6, non era mai successo

Il problema nascerebbe a casa, perché se da una parte gli ascolti del programma continuano ad essere ottimi nonostante la concorrenza di Canale 5 c’è una questione irrisolta. “La verità è che se io non lascio Domenica In è mio marito che lascia me perché non ci sono mai”.