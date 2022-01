Manuel Bortuzzo, gesto inaspettato dopo il GF Vip: “Impossibile colmare il vuoto”

Manuel Bortuzzo ha finalmente preso posizione su un tema riguardo cui gli spettatori si sono interrogati più volte chiedendo chiarezza. Ecco le sue parole e la dedica sincera ed inaspettata dopo l’uscita dal GF Vip 6 del 24 gennaio.

L’uscita di Manuel Bortuzzo dalla casa del GF Vip 6 è stato uno dei momenti più emozionanti di questa edizione del reality. Anche gli ascolti hanno lo hanno confermato: ben 3,7 milioni di italiani sono rimasti incollati allo schermo per vedere il nuotatore riabbracciarsi di nuovo con la sua famiglia e l’amico Aldo Montano.

In molti si sono chiesti come mai avesse l’intenzione di abbandonare la casa lasciando così la sua fidanzata Lulù Hailé Selassié da sola ad affrontare l’esperienza. Da parte della principessa c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine, mentre Manuel Bortuzzo si sarebbe reso conto di tenere a lei solo dopo molti confronti e molte litigate.

Manuel Bortuzzo, ecco la presa di posizione con Lulù

Quando Manuel ha varcato per sempre la porta rossa della casa del GF Vip 6 c’è stato solo un veloce saluto con Lulù, che era davvero distrutta dalla sua uscita. Il nuotatore ha ripreso subito il cellulare in mano ed ha aggiornato i propri canali social. Il primo messaggio, e quindi il primo pensiero, è stato proprio per la sua Lulù.

Il messaggio di Manuel Bortuzzo è una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti della principessa: “Sono qui con il telefono in mano, e non so neanche da quanto, a cercare le parole giuste da scrivere, ma non le trovo. Forse non le voglio trovare? Forse vorrei solo dirti grazie, dirti che ti amo e che mi manchi già da morire“.

La dedica dolcissima: “Sei vita Lulù, la mia“

Manuel Bortuzzo rivendica che loro, nel bene e nel male sono stati autentici: il sentimento è vero. Poi aggiunge: “Sarà impossibile colmare il vuoto che ho dentro. Quello spazio dentro me che solo tu riempi così bene.. Ascolterò questo silenzio e in lui troverò i nostri ricordi le nostre parole nel quale rivivere il nostro mondo. Sei vita Lulú, la mia“.

Ecco il messaggio scritto da Manuel: