Lol – Chi ride è fuori 2, svelata la special guest: tutti i dettagli sull’attesissimo game show – VIDEO

Manca sempre meno al debutto di Lol – Chi ride è fuori 2. Intanto Amazon rivela la ‘special guest’ dell’attesissimo game show: tutti i dettagli di quello che sta accadendo proprio in queste ore

La prima edizione di Lol – Chi ride è fuori ha appassionato il pubblico della piattaforma streaming. Come la prima, anche la seconda stagione si prepara al grande successo: svelati gli ultimi dettagli.

E’ tutto pronto per il debutto della seconda stagione di Lol – Chi ride è fuori. Il game show targato Amazon Prime Video è pronto a sorprendere coloro che si sono appassionati alla prima stazione e a chi, invece, ha intenzione di avvicinarsi quest’anno. Lol 2, infatti, si presenterà al pubblico con tantissime novità. Rispetto alla scorsa edizione, il cast di comici è stato completamente rivoluzionato.

Gli unici volti che ritroveremo al timone di questa attesissima edizione sono Fedez, Lillo Petrolo e Frank Matano. Una novità riguarderà proprio Lillo. L’attore e comico romano parteciperà a Lol 2 in qualità di ‘special guest’. Lillo avrà il compito di far vacillare i concorrenti in gioco. La notizia è stata diffusa sui canali Amazon e ricondivisa dal marito di Chiara Ferragni sul suo account privato di Instagram.

Lol – Chi ride è fuori 2, manca sempre meno al debutto: data di inizio

Com’è stato annunciato proprio in queste ore, Lillo Petrolo quest’anno sarà ‘special guest’ di Lol – Chi ride è fuori 2. Il comico, dunque, nelle vesti di arma letale della risata avrà il compito di far crollare i concorrenti in gioco facendoli ridere. Ricordiamo che l’intento del gioco è proprio quello di resistere senza ridere per portare a casa la vittoria.

Intanto dicevamo che per il debutto è tutto pronto. Difatti, come l’anno scorso, i primi quattro episodi del game show saranno disponibili sulla piattaforma streaming a partire dal 24 febbraio 2022. Gli altri tre, invece, verranno lanciati il 3 marzo 2022. Non ci resta che attendere questo mese per tornare a sorridere con i protagonisti di Lol 2: edizione che si preannuncia scoppiettante e che riserverà senza ombra di dubbio grandissimi colpi di scena e tantissime risate.