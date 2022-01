È stato svelato il contenuto della lettera di Soleil Sorge ad Alex Belli. La reazione di Delia Duran.

Al centro del gossip continua ad esserci il trio amoroso più chiacchierato del momento.

Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran stanno mandando avanti la soap opera cominciata qualche mese, sotto i riflettori della casa più spiata d’Italia. L’attore di CentoVetrine ha subito trovato un intesa particolare con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che subito è stata notata dai coinquilini e dal pubblico da casa. Ha sempre affermato di amare Sole ma come amica, una persona cara. Baci e intesa anche tra le lenzuola hanno spinto Delia Duran a un confronto con lui e così per salvare il matrimonio è uscito con la moglie.

Dopo pochi mesi Delia è entrata nella Casa con la speranza di capire meglio cosa ci fosse tra Soleil ed Alex e la verità venuta a galla ha mandato in confusione anche il pubblico da casa: l’attore afferma di essere innamorato di entrambe. Soleil intanto, nella diretta di lunedì ha parlato di una lettera per Alex il cui contenuto è stato svelato alla moglie.

GF Vip 6, svelato il contenuto della lettera di Soleil ad Alex: Delia reagisce così

Biccy.it ha condiviso le parole pronunciate da Soleil Sorge nella notte di lunedì, dopo la diretta. Nel corso della diretta la italoamericana era rimasta sul vago, dicendo di non ricordare. Dopo la diretta però le è tornata la memoria. Infatti ha detto a Delia Duran. “Sappi che ho scritto una brutta copia di questa lettera che gli ho mandato. Gli ho scritto ‘è ora che tiri fuori gli attributi che tanto decanti di avere’. Nella versione finale ho scritto ‘adesso è ora che prendi una posizione’. Però la sintesi è quella. Gli ho detto che deve scegliere e prendere una decisione finale, che quello che c’è adesso non è giusto per nessuno.

Ho scritto che deve dire o ‘sai che c’è? Mi sono innamorato e ho capito che tra noi non è quello che pensavo e quindi basta’, o ‘voglio riconquistare mia moglie’. Però una delle due cose. Adesso è lui che deve chiarire le cose”.

Delia Duran ha apprezzato la confidenza della sua rivale in amore dandole addirittura ragione. “Hai ragione, tu hai proprio scritto bene in questa lettera. Lui deve prendere una posizione e basta con noi. Da donna a donna tu mi stai capendo”.