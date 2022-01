GF VIP 6, attacco di panico nella notte: si ritira subito? – VIDEO

Durante la notte del 25 gennaio nella casa del GF Vip 6 c’è stata tanta paura: un’inquilina ha avuto un brutto attacco di panico. Ecco come ha reagito ed il gesto estremo che vuole fare per evitare che le succeda di nuovo.

Ci sono alcuni inquilini del GF Vip che quest’anno stanno letteralmente monopolizzando la scena. Alex Belli, dopo la sua squalifica dal gioco, ha continuato comunque a creare dinamiche dallo studio Mediaset. Se dunque prima Soleil Sorge era desiderata dall’ex attore di Centovetrine, adesso la sua fidanzata Delia Duran sembrerebbe corteggiarla.

Questo intreccio, che sembrerebbe più adatto ad una soap opera che ad un reality show, vede al centro delle dinamiche proprio l’influencer di origine brasiliana. La mattina del 26 gennaio, con un duro sfogo, ha spiegato a Davide Silvestri e Katia Ricciarelli di non voler più essere trascinata in alcune storie, per evitare di avere altri problemi di salute.

GF Vip 6, perchè Soleil ha avuto un attacco di panico?

Durante la notte del 25 gennaio, Soleil Sorge ha dormito accanto a Davide Silvestri. Si sarebbe svegliata all’improvviso e le sarebbe venuto un attacco di panico. Ovviamente, l’influencer si è spaventata tantissimo, ma ha comunque preferito non chiedere aiuto a nessuno ed aspettare nel letto che arrivasse il mattino.

LEGGI ANCHE >>> “Signorini neanche mi saluta”: incredibile sfogo al GF Vip 6, non era mai successo

NON PERDERTI >>> GF Vip 6, svelato il contenuto della lettera di Soleil ad Alex: Delia reagisce così

Forse anche perchè i coinquilini la vedevano molto stanca, l’hanno incalzata a raccontare cosa fosse successo. Il terrore per la brutta esperienza le è rimasto: il fatto che abbia riconosciuto con chiarezza i sintomi dell’attacco di panico e sia comunque riusciti in un qualche modo a gestirli fa temere che non sia la prima volta che le capiti.

La scelta di Soleil Sorge: deciderà il suo agente

Soleil Sorge, in seguito a quanto accaduto, sarebbe davvero determinata a lasciare la casa del GF Vip 6. È considerata una delle favorite alla vittoria della finale di metà marzo, ma lei sembrerebbe non voler più aspettare. Ha chiesto di poter parlare con il suo agente per prendere la decisione finale: non è questa la Soleil che voleva mostrare al pubblico.

Ecco Soleil Sorge che, dopo una notte insonne, si sveglia alle 15:30: