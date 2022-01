Enrico Brignano, inaspettata battuta d’arresto: duro colpo per il conduttore

Un duro colpo per il conduttore Enrico Brignano che subisce una vera e propria battuta d’arresto: cos’è successo

Con il suo charme Enrico Brignano, negli anni, ha conquistato una grande fetta del pubblico italiano che lo segue con grande passione per la sua spiccata ironia: qualcosa è cambiato e c’è un evidente battuta d’arresto.

Ieri sera, mercoledì 26 gennaio, Enrico Brignano è andato in onda su Rai 2 con la quarta puntata di Un’Ora Sola Vi Vorrei che ha visto ospite la cantante di Amici di Maria De Filippi e vincitrice, Gaia, e l’attrice comica Marta Zobol nei panni di una surreale quirinalista. Al centro del monologo della serata c’era, infatti, proprio la riflessione sull’operato di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica uscente.

Tuttavia, il conduttore romano non ha raccolto dati confortanti: dalle 21:20, su Rai 2, sono stati soltanto in 1.333.000 gli spettatori, pari al 5.9% di share, a seguire la quarta puntata. La scorsa settimana, invece, Brignano ne aveva raccolti molti di più: 1.671.000 spettatori pari al 6.8% di share nella terza puntata di martedì 18 gennaio.

Tutti gli ascolti della serata di martedì 25 gennaio

Questa sera alle 21.25 torna #Ulisse su @RaiUno. Abbiamo deciso di riproporre la puntata “Viaggio senza ritorno”, dedicata alla memoria degli ebrei che il 16 ottobre del 1943 furono catturati a Roma dalle SS e deportati in treno nei campi di sterminio. Vi aspetto. @UlisseRai1 pic.twitter.com/CDXddSAXMW — Alberto Angela (@albertoangela) January 25, 2022

Ieri sera, martedì 25 gennaio, è andata in onda una puntata di Ulisse – Il Piacere della Scoperta Viaggio senza Ritorno in occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio. Alberto Angela, infatti, ha mandato in onda un racconto da brividi che ha convinto 2.548.000 spettatori pari al 12.5% di share, su Rai Uno. Per quanto riguarda, invece, Rai Tre sono stati in 1.099.000 gli spettatori, pari ad uno share del 5.5%, a seguire Cartabianca.

Per quel che riguarda, invece, Mediaset quella di ieri rischiava di essere una serata sottotono salvo vincere la gara d’ascolti con Attraverso i miei occhi su Canale 5 che ha raccolto davanti al video 3.040.000 spettatori pari al 14.8% di share. Su Rete 4, invece, Fuori dal Coro ha interessato 1.039.000 spettatori con il 6.1% di share ed Italia 1 ha raccolto 1.241.000 spettatori con il 6.7% con Back to School.