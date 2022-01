Elezioni Quirinale: la terza giornata di voto – IN AGGIORNAMENTO

Oggi, mercoledì 26 gennaio, si apre la terza giornata di voto per eleggere il presidente della Repubblica. Dopo le prime due che si sono chiuse con un nulla di fatto, si prospetta che neppure questa sarà quella decisiva della scelta. Ieri il centrodestra ha reso pubblici i nomi dei suoi tre candidati, Letizia Moratti, Carlo Nordio e Marcello Pera. Dopo averli considerati autorevoli, il centrosinistra in riunione ha deciso di bocciarli e di non presentare una controlista, con l’intento di tenere aperto un dialogo tra le parti. Ieri hanno votato 976 su 1009 grandi elettori con un risultato ancora lontanissimo: 39 voti per Mattarella e Paolo Maddalena, 8 sono andati a Tondo. 527 le schede bianche.

Ore 11.20: Giuseppe Conte al telefono con Beppe Grillo

Insieme al voto riprendono le trattative. Il presidente dei 5 Stelle e il garante, durante una lunga telefonata avvenuta questa mattina, hanno concordato che c’è necessità di garantire stabilità al Governo attuale per “continuare a rispondere alle urgenze del Paese” e trovare allo stesso tempo un candidato super partes.

Ore 11 – Comincia il voto

Nell’aula di Montecitorio è cominciata la terza votazione per eleggere il Capo dello Stato. Alcuni senatori di Fratelli d’Italia (Ciriani, Balboni, Barbaro e Calandrini) non hanno risposto alla chiama. Il partito di Giorgia Meloni potrebbe aver deciso di non accogliere l’indicazione del centrodestra di votare scheda bianca.

Ore 11 – Per Zaia, Draghi deve restare nelle istituzioni

Non importa se alla presidenza del Consiglio o al Quirinale: secondo il governatore del Veneto Luca Zaia, Mario Draghi deve restare nelle istituzioni: “Sta guidando il Paese con grande responsabilità”.

Ore 10.50 – Tajani: “Ci sono anche nomi istituzionali come Casellati o il sottoscritto”

Silvio Berlusconi sta insistendo per un “centrodestra unito” per vincere la partita al Colle. A chiarirlo è il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani che aggiunge che oltre ai nomi espressi ieri dal centrodestra (Moratti, Nordio e Pera) ci sono anche altre figure istituzionali come la presidente del Senato “o il sottoscritto”.

Ore 10.30 – Anche il centrodestra vota scheda bianca

Come Pd, LeU e M5S, anche il centrodestra voterà scheda bianca. È questa l’indicazione al termine di una riunione tra i leader Salvini, Meloni e Tajani.

Ore 10.20 – Matteo Salvini: “Sull’elezione del presidente siamo responsabili, ma non possiamo dimenticare le altre emergenze”

“Sull’elezione del presidente della Repubblica, la Lega si conferma forza responsabile e dialogante. Ma non possiamo dimenticare le emergenze di famiglie, artigiani, imprese. Siamo sicuri che il Governo saprà intervenire ancora. Servono almeno 30 miliardi”, ha affermato Matteo Salvini.

Ore 9.40 – Berlusconi ancora ricoverato al San Raffaele

Da quel poco che trapela, Silvio Berlusconi è ancora ricoverato al San Raffaele e non si sa ancora per quanti giorni dovrà restare in ospedale. Il leader di Forza Italia soffrirebbe anche di un’infezione alle vie urinarie. Tuttavia le sua condizioni di salute non sarebbero considerate gravi.

Ore 9.35 – Pd, Leu e M5S: schede bianche anche oggi

L’indicazione di voto dei partiti di centrosinistra ai grandi elettori è votare scheda bianca anche oggi, in occasione della terza giornata delle elezioni al Quirinale.

Ore 9.30 – Matteo Renzi: “Draghi può salire al Colle”

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi, a differenza del Movimento Cinque Stelle e della Lega, crede che Mario Draghi possa andare al Colle: “Assolutamente sì”, ha precisato.

Ore 8.30 – Matteo Salvini: “No a Draghi, ma Casellati è a disposizione”

Arrivando nell’aula della Camera, Matteo Salvini si è fermato a parlare con i giornalisti delle trattative in corso, ed ha confermato il veto posto su Mario Draghi: “Qualora Draghi lasciasse il governo avremmo settimane di confusione, sarebbe un problema per l’Italia con la crisi economica e sanitaria”. Quando a Elisabetta Casellati, ha affermato che “se chiamata, penso sia a disposizione”.