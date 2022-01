Doc 2 – Nelle tue mani, nel cast la figlia di una leggenda della musica italiana

Le sorprese di Doc 2 – Nelle tue mani non sono finite: presto entrerà nel cast la figlia di una leggenda della musica italiana. Ecco il suo nome e tutti i dettagli sulle dinamiche che potrebbe innescare nell’amatissima serie Tv di Rai 1.

Nella terza puntata dell’amata fiction, ci sarà un nuovo personaggio che entrerà nel cast. Si tratta di una presenza che, al momento sembrerebbe durare solo una puntata. La nuova attrice ha subito attirato l’attenzione perchè è la figlia di un’amatissima leggenda della musica italiana, che con Doc 2 – Nelle tue mani farebbe il suo esordio come attrice.

È anche la prima volta che compare in televisione: ha solo dieci anni, ma vanta un curriculum artistico e sportivo molto corposo. Il suo ruolo sarà quello della figlia della protagonista della puntata, che si dovrà confrontare come di consueto con le cure proposte dal protagonista assoluto, il dottore Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero.

Doc 2 – Nelle tue mani: chi è la figlia della leggenda della musica italiana pronta ad entrare nel cast

Chi interpreterà il ruolo di Gaia nella seconda puntata della fiction Tv della Rai? Si tratta di Virginia Bocelli. Come suggerisce il cognome, è la figlia del cantante Andrea Bocelli. Fino ad ora si è sempre esibita insieme al padre. La sua presenza più importante è stato il concerto di Natale alla Casa Bianca, dove ha intonato il brano Hallelujah.

Si è anche esibita in un concerto il 24 luglio, sempre insieme al padre Andrea Bocelli, presso Il Teatro del Silenzio in Toscana. Il padre scrive di lei sui social: “Abbracciando mia figlia, non c’è tempesta che non svanisca: tutto s’inchina alla giustezza e alla bellezza delle leggi del Creato. Lo sa chi è padre, è solo un abbraccio, ma profuma d’eterno“.

Virginia è già un’artista a soli dieci anni: ecco tutte le sue esperienze

Virginia Bocelli, oltre ad aver studiato canto e recitazione, è anche molto abile a suonare il pianoforte e con la ginnastica artistica. È nata dal secondo matrimonio del tenore con Veronica Berti. Ha due fratellastri: Amos è laureato in ingenieria spaziale e lavora nella fondazione del padre, mentre Matteo ha invece seguito le orme del padre come cantante.

Ecco Virginia Bocelli che siede sulla poltrona del presidente degli Stati Uniti Joe Biden dopo che il padre, Andrea Bocelli, si è esibito per il concerto di Natale 2021: