Delia Duran racconta a tutti un dramma che nessuno conosceva: tutti sconcertati al GF Vip. Il retroscena ha lasciato tutti di stucco

La moglie di Alex Belli non ha nascosto le difficoltà affrontate da lei e dalla sua famiglia quando era piccola. Gli altri inquilini sono rimasti colpiti da alcuni aspetti.

Il suo ingresso nella casa ha cambiato alcuni equilibri al Grande Fratello Vip. Delia Duran ha varcato la fatidica porta rossa per approfondire e chiarire le dinamiche tra Soleil Sorge e il suo compagno Alex Belli. Dopo un piccolo periodo di ambientamento, la venezuelana ha iniziato ad aprirsi anche con gli altri inquilini, tirando fuori degli aspetti che nessuno conosceva. Per la modella e attrice, ad esempio, l’infanzia trascorsa nella sua città natale di Merida non è stata tutta rose e fiori. L’appartenenza ad una famiglia non agiata l’ha fatta convivere con difficoltà che nessuno poteva immaginare. Parlando con Federica Calemme, Delia ha specificato che non aveva una casa dove vivere con la mamma, trovandosi costretta ad essere ospitata da alcuni familiari.

“Noi non avevamo una casa dove vivere, abitavamo dai nostri parenti…”.

Il dramma di Delia Duran: “Da piccola non avevo una casa dove abitare”

Proseguendo nel discorso, la Duran ha dichiarato che appena arrivata in Italia il suo primo pensiero era quello di mettere da parte una cifra sufficiente ad acquistare un’abitazione per la madre.

“Il mio sogno più grande era comprare una casa per lei”. Un obiettivo che poco tempo più tardi è riuscita a realizzare, come confessato alla sua nuova amica. Il racconto, davvero molto sentito, è sfociato in un bell’abbraccio tra le due, con lacrime copiose ad accompagnare la scena.

La modella venezuelana nelle ultime ore ha avuto modo di confessare anche altri particolari della propria vita personale, come il fatto di essere bisessuale.

Senza peli sulla lingua ha spiegato a Soleil di avere avuto rapporti a tre, con altre donne, insieme ad Alex. “Ci siamo divertiti. Per il giorno del suo compleanno abbiamo fatto un triangolo con una sua amica. Io sono fatta così, a me piacciono le donne. Io lo posso anche dire, senza pudore”. Le due si sono confrontate sul comportamento dell’attore fuori dalla casa e ne sono venute fuori delle belle. I colpi di scena sono sempre dietro l’angolo a Cinecittà.