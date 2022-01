Charlene di Monaco, l’ultimo affronto di Alberto: è successo in un giorno speciale. L’hanno notato in molti, ma il principe tace

Triste e solitaria sicuramente, anche se non è la fine. Ma certamente la festa per Charlene di Monaco, che martedì 25 gennaio ha compiuto 44 anni, è stata diversa da come tutti potevano immaginare. Dodici mesi fa era ancora a Montecarlo, il viaggio in Sudafrica per scopi umanitari non c’era ancora stato così come la malattia che l’ha debilitata.

Ma oggi è ancora peggio, almeno a sentire il sito specializzato il famiglie nobili Royal Central. Charlene nella clinica svizzera che da qualche settimana è diventata la sua casa, non si nutrirebbe con cibi solidi ma soltanto liquidi e sarebbe arrivata a pesare soli 46 chili. Da ex nuotatrice, ha sempre avuto una perfetta forma fisica anche dopo il parto dei due gemelli, Jacques e Gabriella, ma così sarebbe troppo.

Da Palazzo Grimaldi nessun commento, ma voglia di normalità. Alberto l’ha celebrata facendo postare sui social un collage di foto di Charlene (dal giorno delle nozze ai suoi impegni, formali e meno), ritagliate a forma di cuore. Lui, insieme a Stéphanie, continua a seguire i figli. Lei invece vive isolata dal mondo e non sappiamo fino a quando.

Charlene di Monaco, l’ultimo affronto di Alberto: il suo comportamento non convince

Proprio qui sta il problema, nella distanza che si è creata tra Charlene da una parte e tutto il resto del suo mondo dall’altra. Una separazione che in parte ha creato anche lei, perché quel viaggio dello scorso anno che ha causato tutto l’ha affrontato da sola. Ma ora molti osservatori neutrali e il pubblico non hanno potuto fare a meno di notare una certa freddezza.

Perché un video su internet, bello ma anche molto formale e per nulla originale, invece di una visita di Alberto nella clinica di Zurigo che ospita la moglie? Certo, può essere che sia stata lei stessa a chiedere di non ricevere visite ma sembra strano che in un giorno così importante i figli fossero lontani.

Insieme ad Alberto e a zia Stéphanie ieri sera erano allo stadio per una partita di calcio benefica destinata a raccogliere fondi per combattere l’AIDS: Un bel quadretto familiare, ma mancava una delle sue protagoniste. E il principe continua ad essere trincerato nel suo silenzio e nel suo riserbo. Un comportamento che a molti è parso troppo freddo per non essere stato studiato.