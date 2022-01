Belen Rodriguez, l’ombra degli ex nella notte: Morrone e Iannone si rifanno vivi

Belen Rodriguez è single e le persone del suo passato tornano a farsi vive: Stefano De Martino, Michele Morrone ed Andrea Iannone

Belen Rodriguez scatenata sulla piazza rincontra i suoi ex, da Stefano De Martino, passando per Michele Morrone e l’incontro casuale con Andrea Iannone: la showgirl argentina fa stragi di cuori.

Mentre i fan della showgirl argentina sognano un ritorno con Stefano De Martino, Belu non chiude le porte a nessuno dei suoi ex con i quali sembra esserci un ottimo rapporto. Dopo la fine della relazione con Antonino Spinalbese, papà di Luna Mari, Belen non si è data per vinta e si gode la vita da mamma single incontrando anche i suoi ex.

I paparazzi di Chi Magazine hanno seguito le tracce della showgirl argentina che è stata pizzicata nuovamente con Michele Morrone, l’attore noto per il suo ruolo in 365 giorni, con il quale in passato ha avuto un flirt. In particolare, qualche sera fa l’uomo ha parcheggiato l’auto sotto casa sua intorno alle 21:30 ed è uscito nuovamente a notte fonda, circa quattro ore dopo. Non è dato sapersi cos’è successo in casa, né se ci fossero i figli della Belu, ma quel che è noto è che la situazione si è ripetuta già settimana scorsa quando l’attore parcheggiò la macchina addirittura nel garage di casa Rodriguez.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone, l’incontro inaspettato

Dal 2016 al 2018, dopo il divorzio da Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha avuto una relazione stabile con il motociclista Andrea Iannone. Domenica scorsa, la showgirl argentina si è concessa una colazione all’Angolo Brera, un locale in stile newyorkese, cui è solita andare. A seguito del brunch, come raccolto da Chi Magazine, Belu ha fatto ritorno verso casa in compagnia dei suoi figli e di alcuni amici. Durante la passeggiata verso il suo appartamento ha incontrato proprio Andrea Iannone. I due si sono salutati e scambiati un caloroso abbraccio.

Nelle scorse settimane, proprio il motociclista ha raccontato di essere rimasto in buoni rapporti con la sua ex ed ha raccontato di avere un’alta considerazione di lei, nonostante la loro love story sia tramontata ormai 4 anni fa.