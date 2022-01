Anticipazioni Uomini e Donne, per Gemma c’è una sorpresa: la dama pazza di gioia

Le anticipazioni di oggi, mercoledì 26 gennaio, di Uomini e Donne fanno sapere che Gemma avrà una bella sorpresa inaspettata

Gemma Galgani ha appena chiuso con Stefano e Leonardo dopo essere stata da una parte delusa, dall’altra poco attratta, se non in senso amichevole. Tuttavia, per lei si è fatta avanti un nuovo cavaliere: che sia la volta buona?

Ieri in studio si è presentato un nuovo cavaliere, Massimiliano, che fin da subito non ha nascosto il piacere di poter conoscere la dama torinese di Uomini e Donne. Nella puntata di martedì 25 gennaio, tra i due è nato anche un simpatico siparietto con la complicità di Tina Cipollari che ci ha messo, come sempre, del suo e giudicando la Galgani come troppo intraprendente.

La dama torinese oggi tornerà nuovamente al centro dello studio con questo cavaliere che l’ha incuriosita, pertanto si avvicineranno ancor più in diverse occasioni, specialmente quello del ballo. In trasmissione si assisterà al momento in cui Massimiliano e Gemma decideranno di fare un’esterna insieme e su quando uscire a cena per potersi conoscere meglio.

Anticipazioni Uomini e Donne, Ida e Andrea: le ultime

Insieme all’amica Gemma, a stare sotto i riflettori del dating show potrebbe essere nuovamente Ida Platano dopo che, da poco tempo, per lei è arrivato un nuovo cavaliere, Andrea. La brutta esperienza avuta con Roberto Guarnieri e Diego Tavani ha fatto sfiduciare un po’ la dama che, però, non si perde d’animo e non si dà per vinta. Proprio con quest’ultimo, Ida Platano continua a mandarsi frecciatine in studio, nonostante stia frequentando Andrea da cui è molto attratta fisicamente.

È possibile anche che oggi ci sia spazio per Biagio Di Maro e Armando Incarnato.

A tenere banco è anche il Trono Classico che ieri ha trovato un’ampia parentesi con la grande discussione tra Matteo Ranieri e Federica. La diatriba continua, ma ad immischiarsi sarà proprio Denise, la ragazza che ha rubato il cuore a Matteo, che creerà ulteriore caos. Per far ingelosire il tronista, la corteggiatrice potrebbe fare un tentativo al Trono Over con Armando Incarnato.