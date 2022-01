Anticipazioni Una Vita, ritorno di fiamma: un contratto scatena il caos ad Acacias

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che ci sarà un ritorno di fiamma, ma ad alcune condizioni: il contratto scatenerà il caos

Lolita sta combattendo tra la vita e la morte affidando la sua esistenza ad una cura sperimentale di un luminare: dopo aver accettato di far da cavia non resta che sperare che questo funzioni.

Proprio quando Antonito sta perdendo le speranze, Lolita dà segni di vita: la cura sperimentale del luminare Ramón y Cajal funziona. Prima di sottoporsi alle mani del medico, però, Lolita chiede un confronto con Natalia cui le affida figlio e marito sicura del fatto che sta andando a morire.

Nonostante attimi concitati in cui si pensava le Lolita non ce l’avesse fatta, con grande sorpresa quest’ultima apre gli occhi ed ha anche un grande appetito. Grande festa ad Acacias ed Antonito spera anche in un suo perdono che, però, non arriva nell’immediato: Lolita non riesce neppure a guardarlo negli occhi dopo il tradimento.

Anticipazioni Una Vita, Lolita e Antonito tronano insieme ma sotto contratto

Nonostante Lolita metta in chiaro ad Antonito che perdonare non vuol dire dimenticare, i due decidono di tornare insieme. Quello che ha in mente la Casado, però, cambierà le sorti della città di Acacias. Non appena starà meglio, infatti, Lolita sottoporrà ad Antonito un contratto che contiene tutta una serie di condizioni che l’uomo dovrà accettare per stare con lei. Quando la famiglia dei Palacios legge il contratto resta attonita, ma Antonito è disposto a tutto pur di dimostrarle il suo amore incondizionato e che con Natalia si è trattato di un solo momento.

LEGGI ANCHE > > > GF Vip 6, svelato il contenuto della lettera di Soleil ad Alex: Delia reagisce così

NON PERDERTI > > > Lol – Chi ride è fuori 2, svelata la special guest: tutti i dettagli sull’attesissimo game show – VIDEO

L’intera città di Acacias si rende conto che Antonito è diverso, è cambiato e nessuno riesce a darsi una spiegazione, salvo poi riceverne una da Ramon e Carmen: l’uomo si sta comportando esattamente come gli è stato imposto dal volere di Lolita. Questo metodo riporterà davvero la serenità di coppia? Oppure l’uomo finirà per scoppiare perché privo della sua libertà personale?

Tutte le puntate andranno in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 14:10.